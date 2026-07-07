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Нов директор в Ювентус до часове

  • 7 юли 2026 | 12:11
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Нов директор в Ювентус до часове

Рики Масара е подписал своя договор в Ювентус и съвсем скоро ще бъде официално обявен като нов технически директор на клуба, информира ексклузивно преди минути трансферният експерт Фабрицио Романо. Двете страни преговаряха от седмици и в крайна сметка са постигнали разбирателство, а Масара ще се присъедини към клуба от Торино.

“Бианконерите” преминават през сериозно преструктуриране през това лято след провала през миналата кампания, когато завършиха шести и ще пропуснат участие в Шампионската лига през следващия сезон. Това е поредна промяна по управленските върхове, след като доскорошният изпълнителен директор Дамиен Комоли напусна “Алианц Стейдиъм” и бе заменен от Джовани Карневали. Рики Масара пък ще работи в тандем с бившия защитник на клуба Джорджо Киелини, който в момента изпълнява ролята на спортен директор.

Рома обяви очакваната раздяла с директор
Рома обяви очакваната раздяла с директор

Самият Масара пък доскоро бе част от ръководството на Рома, но бе освободен в края на май, а “римските вълци” обявиха, че раздялата е по взаимно съгласие. Италианските медии многократно обявиха, че Масара е влязал в сериозен конфликт с наставника на тима Джан Пиеро Гасперини, което е станало причина за раздялата.

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Снимки: Imago

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