Собослай и Ливърпул се разбраха

Ливърпул и Доминик Собослай са постигнали принципно споразумение за нов дългосрочен договор на универсалния халф. Настоящият контракт изтичаше през 2028 година, а от известно време двете страни водят преговори за удължаването му. Предполага се, че новото споразумение ще бъде до 2031 година. Заплатата на унгареца също ще бъде увеличена значително.

Това ще сложи край на спекулациите около бъдещето на Собослай, който бе свързван с Реал Мадрид. Феновете пък се притесняваха да не се повтори ситуацията с Трент Александър-Арнолд и Ибрахима Конате.

В 147 мача за клуба досега Собослай е отбелязал 28 гола и е направил 26 асистенции. Той бе избран за Играч на сезона на Ливърпул през последната кампания.

Очаква се Собослай да бъде обявен за вицекапитан на отбора за следващия сезон, а в дългосрочен план, след като Вирджил ван Дайк напусне клуба, най-вероятно ще бъде обявен и за титулярен капитан.

🚨 Agreement in principle between Dominik Szoboszlai and Liverpool over a new contract.



Nothing signed yet, but terms in place in a big boost for #LFC.🇭🇺 pic.twitter.com/qqOKyolbqh — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 16, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google