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Ливърпул ще се опита да разчисти пътя на Слот към селекционерския пост на Нидерландия

  • 14 юли 2026 | 10:29
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Ливърпул ще се опита да разчисти пътя на Слот към селекционерския пост на Нидерландия

Ръководството на Ливърпул е готово да съдейства на Арне Слот да поеме националния отбор на Нидерландия и дори е склонно да покрие част от заплатата му през първата година начело на „оранжевите“, информира нидерландското издание „Де Телеграаф“.

Специалистът беше уволнен от мърсисайдския клуб в края на сезон 2025/26, като му оставаше още една година от тригодишния му договор. Поради това 47-годишният треньор има право на неустойка в размер на над 10 милиона евро. Смята се, че общата сума, която Слот трябва да получи от Ливърпул, възлиза на около 30 милиона евро.

Следователно, като плати на нидерландеца определена сума през първата му година начело на "лалетата", английският клуб може да спести няколко милиона. Ако Слот остане безработен през следващия сезон, той ще получи пълното обезщетение от Ливърпул.

От няколко седмици медиите в Нидерландия твърдят, че именно Слот е фаворит да замени Роналд Куман начело на националния отбор на Нидерландия.

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