Лийдс финализира входящия трансфер на уелския национал

Лийдс официално обяви привличането на Хари Уилсън с договор за четири години. 29-годишният уелски национал бе със статут на свободен агент, след като контрактът му с Фулъм изтече в края на юни.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 𝗖𝗿𝗼𝗲𝘀𝗼 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆!

Leeds United is delighted to announce the signing of exciting forward Harry Wilson, who arrives at Elland Road on a four-year-deal pic.twitter.com/bQVMpYFSo8 — Leeds United (@LUFC) July 8, 2026

Уилсън премина във Фулъм от Ливърпул през 2021 г. срещу 12 млн паунда и отбеляза 36 гола в 187 мача за пет сезона, включително 11 попадения и 8 асистенции през изминалата кампания.

В съобщението си отборът, част от който е и българският национал Илия Груев, посочи, че Уилсън е предпочел йоркширци пред „няколко други предложения“, като подчерта способността му да играе на различни позиции в предни позиции.

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