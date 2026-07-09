Лийдс финализира входящия трансфер на уелския национал

Лийдс официално обяви привличането на Хари Уилсън с договор за четири години. 29-годишният уелски национал бе със статут на свободен агент, след като контрактът му с Фулъм изтече в края на юни.
Уилсън премина във Фулъм от Ливърпул през 2021 г. срещу 12 млн паунда и отбеляза 36 гола в 187 мача за пет сезона, включително 11 попадения и 8 асистенции през изминалата кампания.
В съобщението си отборът, част от който е и българският национал Илия Груев, посочи, че Уилсън е предпочел йоркширци пред „няколко други предложения“, като подчерта способността му да играе на различни позиции в предни позиции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google