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Ливърпул отдава почит на Диого Жота и Андре Силва

  • 3 юли 2026 | 14:38
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Ливърпул отдава почит на Диого Жота и Андре Силва

Днес на стадион „Анфийлд“ се отдава почит към Диого Жота и Андре Силва по случай първата годишнина от трагичната загуба на двамата. Нападателят на Ливърпул и неговият брат загинаха при пътнотранспортно произшествие в Испания на 3 юли 2025 г.

В навечерието на годишнината на „97 Авеню“ до „Анфийлд“ беше открит нов, постоянен мемориал в памет на Диого и Андре.

Представители на клуба, фенове и посетители поднасят цветя и отдават почит до трогателната скулптура и на самия стадион в тяхна чест.

Вчера националният отбор на Португалия също отдаде почит на Диого Жота след победата над Хърватия от 1/16-финалите на Световното първенство. След последния съдийски сигнал Кристиано Роналдо, който отбеляза първия гол за "мореплавателите" в мача, облече фланелката на Жота с номер 21. Със сълзи на очи той посочи към небето, докато се събираше със съотборниците си в центъра на терена.

Роналдо: Посветихме победата на Жота, очакваме битка с Испания
Роналдо: Посветихме победата на Жота, очакваме битка с Испания
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