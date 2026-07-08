В Мароко продължават да не знаят дали Сайбари ще играе срещу Франция

В националния отбор на Мароко стискат палци, че нападателят Исмаел Сайбари ще бъде на линия за четвъртфинала на Световното първенство срещу Франция в четвъртък вечер. Новото попълнение на Байерн (Мюнхен) трябваше да бъде сменен след 22 минути игра при победата на Мароко с 3:0 над Канада на осминафиналите на Мондиала в събота.

Мароканското издание „Алмунтахаб“ съобщава, че Сайбари има леко мускулно разтежение. Решението дали ще играе ще бъде взето съвсем скоро след консултация с лекарите на тима.

Сайбари, който се присъедини към Байерн от ПСВ Айндховен по време на Световното първенство, се отличи със силни изяви на турнира и вече има три гола, допълва БТА.

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