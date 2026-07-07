Байерн продава немски национал на Бешикташ

Байерн (Мюнхен) ще продаде на Бешикташ националния страж Александер Нюбел, съобщава Sky Germany.

Резервният вратар на Бундестима ще премине при турците за фиксирана сума от 6.5 млн. евро плюс още 5 млн. евро под формата на възможни бонуси.

Alexander Nübel to Beşiktaş is a done deal. Fee: €6.5m fixed plus €5m add-ons. Contract until 2029 [@Plettigoal, @berger_pj] pic.twitter.com/IehWW1abEO — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 6, 2026

Нюбел прекара последните три години под наем в Щутгарт, но е собственост на Байерн, откъдето ясно заявиха, че няма да разчитат на него. Баварците ще освободят от бюджета си и доста солидната заплата на вратаря, която е в размер на близо 12 млн. евро на година.

Очаква се 29-годишният футболист да подпише договор до 2029 г., след като премине медицински тестове. Александър Нюбел изигра само 4 мача за Байерн за шестте години, в които бе част от клуба.

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Снимки: Imago