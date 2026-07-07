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  3. Байерн продава немски национал на Бешикташ

Байерн продава немски национал на Бешикташ

  • 7 юли 2026 | 09:22
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Байерн (Мюнхен) ще продаде на Бешикташ националния страж Александер Нюбел, съобщава Sky Germany.

Резервният вратар на Бундестима ще премине при турците за фиксирана сума от 6.5 млн. евро плюс още 5 млн. евро под формата на възможни бонуси.

Нюбел прекара последните три години под наем в Щутгарт, но е собственост на Байерн, откъдето ясно заявиха, че няма да разчитат на него. Баварците ще освободят от бюджета си и доста солидната заплата на вратаря, която е в размер на близо 12 млн. евро на година.

Очаква се 29-годишният футболист да подпише договор до 2029 г., след като премине медицински тестове. Александър Нюбел изигра само 4 мача за Байерн за шестте години, в които бе част от клуба.

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Снимки: Imago

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