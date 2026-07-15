В Аржентина посочиха с кои две звезди на Англия трябва да внимават "албиселесте", не са Кейн и Белингам

Джуд Белингам и Хари Кейн заслужено обират по-голямата част от овациите за кампанията на Англия на Световното първенство до момента, но аржентинската преса предупреди своя отбор за други двама ключови играчи, за които трябва да внимава. Двамата са водещите фигури за Англия досега, като двамата са отбелязали 12 от общо 13-те гола на отбора. Това включва и двата гола на Белингам при победата с 2:1 след продължения над Норвегия в четвъртфинала в събота.

Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

Англия и Аржентина се изправят един срещу друг във втория полуфинал в сряда в Атланта (22:00 ч. българско време), като победителят ще срещне Испания във финалния двубой в неделя.

И докато техните качества са справедливо признати, аржентинските медии се опасяват от други заплахи, идващи от състава на Томас Тухел. Въпреки похвалите за Белингам и Кейн, изданието „Кларин“ определя Деклан Райс като един от играчите, които действащите световни шампиони трябва да спрат. В материала си за звездата на Арсенал те пишат: „Райс е балансът. Той защитава централните защитници, покрива включванията на крайните бранители и дава посока на изграждането на играта.“

Другият играч, който „Кларин“ отбелязва? Елиът Андерсън.

„Андерсън е нишката, която свързва отделните части“, описват те очакваното бъдещо попълнение на Манчестър Сити. „Той се открива, получава топката, обръща се и отново е на разположение.“

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Изданието не спира дотук с анализа на халфовата линия на Тухел, а обяснява какво трябва да направи отборът на Лионел Скалони, ако иска да достигне до втори пореден финал на Световно първенство.

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„Това може да бъде един от ключовете за Аржентина. Скалони ще трябва да окаже натиск не само върху централните защитници, но и върху Райс и Андерсън. Целта ще бъде да им се попречи да получават топката с лице към вратата. Хулиан Алварес може да дирижира изграждането на играта. [Родриго] Де Пол, Енцо Фернандес или [Алексис] Мак Алистър ще трябва да пресират халфовете. [Лионел] Меси, от по-свободна позиция, може да блокира паса назад или да изчака подходящия момент да получи топката зад двойката опорни полузащитници. Аржентина също ще трябва да намали загубите на топката в средата на терена. Англия е много опасна, когато отнеме топката в близост до Райс и Андерсън и може бързо да организира атаки към крилата си. Загубена топка в центъра може да се превърне в пробив на [Антъни] Гордън, диагонално движение на [Букайо] Сака или дрибъл на Белингам. Най-добрият начин за неутрализиране на Англия ще бъде да бъдат принудени да атакуват от статично положение, да се затворят централните пространства и да бъдат изтласкани към дълги центрирания“, допълва изданието.

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Снимки: Gettyimages