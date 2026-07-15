Мак Алистър: Англичаните не играят със същия интензитет, както в Премиър лийг

Националният отбор на Англия не играе със същия интензитет на Световното първенство, какъвто играчите демонстрират на клубно ниво в Премиър лийг , но аржентинският полузащитник Алексис Мак Алистър остава предпазлив преди полуфиналния сблъсък между двете страни. 27-годишният халф, който вече има шест сезона в английското първенство и една спечелена титла с Ливърпул зад гърба си, заяви, че вижда разлика в играта на англичаните на Мондиала в Северна Америка.

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"Играя срещу повечето от тях всеки уикенд и е ясно, че физически са много силни. Като вземем това предвид, мисля, че по време на това Световно видяхме - не знам дали да го нарека умора или не, но не играят със същия интензитет, който е характерен за Висшата лига", обясни Алексис Мак Алистър.

Според полузащитника на Ливърпул битката срещу Англия може да бъде спечелена на психическо ниво също толкова, колкото и във физическата конфронтация. "Ясно е, че психическият аспект е изключително важен. Мисля, че за нас и за футболистите като цяло, умът е най-важното нещо. Очевидно има тактически и футболни аспекти, които определят спорта, но най-важна е комбинацията от двете. Много сме уверени в себе си. Знаем точно какво правим и няма да променим подхода си", каза аржентинецът.

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"Албиселесте" премина през няколко трудни битки, за да стигне до финалната четворка, измъквайки победата след продължения от Кабо Верде в 1/16-финалите, преодолявайки изоставане от 0:2 срещу Египет в осминафиналите, както и нуждаейки се от продължения, за да победи останалия с 10 души отбор на Швейцария в четвъртфиналите. "Вярно е, че може би страдахме малко повече, отколкото ни се искаше, но това е Световното първенство. Винаги се случва, защото има страхотни национални отбори. Очаквам днешния двубой да бъде игран с много интензитет и, разбира се, с много нерви и от двете страни", добави Мак Алистър. Полуфиналът между Англия и Аржентина е тази вечер от 22:00 часа българско време в Атланта.

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Снимки: Gettyimages