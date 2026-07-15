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Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

  • 15 юли 2026 | 08:44
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И тази вечер футболният свят ще притаи дъх, когато Англия и Аржентина ще влязат в битка във втория полуфинал от Световното първенство. Мачът е в Атланта от 22:00 часа българско време. В битката за трофея в неделя победителят ще срещне Испания, който снощи елиминира Франция след 2:0. Загубилият пък ще спори в малкия финал срещу "петлите".

И двата тима пристигат в Атланта след серия от трудни победи. Англия, под ръководството на Томас Тухел, демонстрира изключителна устойчивост, побеждавайки Норвегия с 2:1 на четвъртфиналите. „Трите лъва“ записаха победи и срещу Мексико (3:2) и ДР Конго (2:1) в елиминационната фаза, показвайки характер в критични моменти.

Аржентина от своя страна продължава защитата на титлата си с впечатляваща ефективност. Водени от великия Лионел Меси, „албиселесте“ преодоляха Швейцария с 3:1 след продължения в предишния кръг. Преди това тимът на Лионел Скалони се справи с Египет (3:2) и Кабо Верде (3:2), като до момента има 100-процентов актив от победи в турнира.

В центъра на вниманието безспорно ще бъдат двете големи звезди – Лео Меси и Хари Кейн. Меси е в невероятна форма с 8 гола и 2 асистенции до момента, като води в класацията за „Златната обувка“. Хари Кейн не остава по-назад със своите 6 попадения, като е основното острие на английската атака. Джуд Белингам също е ключов фактор за Англия, като впечатлява с физическата си издръжливост и над 328 спринта от началото на първенството.

Статистиката показва изключително изравнени сили: Аржентина бележи средно по 2.8 гола на мач при 65% владеене на топката, докато Англия отговаря с 2.2 гола и 64% притежание. В исторически план Англия има леко предимство в официални срещи с 6 победи срещу 3 за Аржентина.

Томас Тухел е изправен пред сериозни главоболия в защита и халфовата линия. Джордан Хендерсън е аут заради счупена китка, а Джарел Куанса изтърпява наказание. Хубавото е, че Деклан Райс се възстанови след заболяване. В лагера на Аржентина ситуацията е по-спокойна – Кристиан Ромеро и Леандро Паредес бяха заменени принудително срещу Швейцария, но се очаква да бъдат готови за игра още от първата минута.

„Знаем колко голямо е предизвикателството да играеш срещу действащия световен шампион и Лионел Меси. Готови сме да наложим нашия стил“, сподели Тухел преди мача. Лионел Скалони пък акцентира върху опита: „Сега сме по-опитни отколкото в Катар. Знаем как да запазим самообладание, дори когато сме доминирани“.

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