Конса: Отдавна сме в играта и знаем какво идва с това

Защитникът Езри Конса заяви, че английските футболни национали игнорират „външния шум“, докато се готвят за сблъсъка с Аржентина на Световното първенство, тъй като медийните спекулации са част от цялостната ситуация, а съотборникът му Марк Геи се съгласи, че „никога не са били по-сплотени“. Англия победи тима на Норвегия и достигна до полуфиналите на Мондиал 2026, но коментарите бяха доста след разминаването в мненията между селекционера Томас Тухел и халфа Джуд Белингам. Тухел беше недоволен от представянето, докато Белингам - автор и на двата гола при победата с 2:1 след продължения, постави под въпрос дали старши треньорът знае какво е да играеш в подобни условия и срещу силни играчи.

„Мисля, че за нас винаги ще има външен шум. Трябва да можеш да го блокираш. Отдавна сме в играта и знаем какво идва с това. Имаме страхотни футболисти. Всички сме заедно, няма проблеми“, обясни Конса.

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Съотборникът му Марк Геи похвали германския селекционер на "трите лъва" и говори за единството в отбора.

„Той внесе много енергия на терена и извън него. Мисля, че той създаде отбор, в който има голяма сплотеност и истинска вяра в това, което правим в момента. Всички са зад него. Честно казано, никога не е имало повече време, в което да сме заедно. Този мач просто събра обедини всички“, заяви Геи преди днешния 1/2-финален сблъсък с Аржентина.

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Снимки: Gettyimages