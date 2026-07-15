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Конса: Отдавна сме в играта и знаем какво идва с това

  • 15 юли 2026 | 10:27
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Защитникът Езри Конса заяви, че английските футболни национали игнорират „външния шум“, докато се готвят за сблъсъка с Аржентина на Световното първенство, тъй като медийните спекулации са част от цялостната ситуация, а съотборникът му Марк Геи се съгласи, че „никога не са били по-сплотени“. Англия победи тима на Норвегия и достигна до полуфиналите на Мондиал 2026, но коментарите бяха доста след разминаването в мненията между селекционера Томас Тухел и халфа Джуд Белингам. Тухел беше недоволен от представянето, докато Белингам - автор и на двата гола при победата с 2:1 след продължения, постави под въпрос дали старши треньорът знае какво е да играеш в подобни условия и срещу силни играчи.

„Мисля, че за нас винаги ще има външен шум. Трябва да можеш да го блокираш. Отдавна сме в играта и знаем какво идва с това. Имаме страхотни футболисти. Всички сме заедно, няма проблеми“, обясни Конса.

Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания
Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

Съотборникът му Марк Геи похвали германския селекционер на "трите лъва" и говори за единството в отбора.

„Той внесе много енергия на терена и извън него. Мисля, че той създаде отбор, в който има голяма сплотеност и истинска вяра в това, което правим в момента. Всички са зад него. Честно казано, никога не е имало повече време, в което да сме заедно. Този мач просто събра обедини всички“, заяви Геи преди днешния 1/2-финален сблъсък с Аржентина.

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Тухел: Ще намерим начин да спрем Меси
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Снимки: Gettyimages

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