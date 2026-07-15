Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

Вицепрезидентът на Аржентина Виктория Виляруел направи изключително крайно изказване преди днешния 1/2-финален сблъсък между “албиселесте” и Англия. Виляруел, която е дъщеря на ветеран от войната за Фолкландските острови, нарече островитяните “пирати-узурпатори” в тирада в социалните мрежи с политическа насоченост.

“Утре играем срещу пиратите-узурпатори. Това не е просто още един мач. Няма да бъда политически коректна или безсърдечна в тази ситуация. Срещу англичаните винаги е нещо повече. Това са Малвинските острови (начинът, по който островите, обект на дългогодишни спорове, са наричани в страната), това е Диего, това е последният мач на Лео (Меси), напред, Аржентина! Защото до последния си дъх ще претендираме за това, което е наше!”, пише Вуляруел в социалните мрежи.

Войната за Фолкландските острови (в Аржентина известни като Малвински острови) е кратък, но изключително интензивен конфликт през 1982 година между Великобритания и Аржентина. Войната между двете страни трае точно 74 дни и завършва с капитулацията на военните сили на южноамериканската страна, които първоначално са стартирали конфликта с десант на 2 април, превземайки столицата. Южноамериканската страна твърди, че е наследила суверенитета от тях от Испания, докато Великобритания ги превзема и управлява от 1833 година и по-голямата част от местното население се определя като британци, заявявайки, че иска да остане отвъдморска територия на Великобритания.

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