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Треньорският щаб на Аржентина търси реванш срещу Англия

  • 15 юли 2026 | 14:49
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Националният отбор на Аржентина ще се изправи срещу Англия тази вечер от 22:00 часа българско време на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта във втория полуфинал на Световното първенство. Срещата ще бъде специална не само заради историческото съперничество между двете нации, което се засили след сблъсъка им на четвъртфиналите в Мексико'86 след Фолклендската война, но и ще представлява своеобразен реванш за членовете на треньорския щаб на „албиселесте“, които имат своя собствена история с европейците.

Лионел Скалони е изградил екип, в който основните му помощници са Пабло Аймар, Валтер Самуел и Роберто Аяла - всеки с различни функции, като всички те имат богат опит с националния отбор. Именно поради тази причина те бяха главни действащи лица в последния сблъсък с англичаните на световно първенство – на Мондиала в Корея и Япония през 2002 г., когато тимът, воден от Марсело Биелса, претърпя поражение и впоследствие отпадна още в груповата фаза на турнира.

Въпросният мач се състоя на 7 юни на стадион „Сапоро Доум“ в Япония и беше част от втория кръг на група „F“. „Албиселесте“ загуби с 0:1 след гол от дузпа на Дейвид Бекъм малко преди края на първото полувреме. В този ден Валтер Самуел беше титуляр в защитата и изигра целия мач, докато Аймар влезе в игра на полувремето, заменяйки Хуан Себастиан Верон.

От своя страна, Аяла, който беше една от водещите фигури в онзи отбор, имаше нещастието да пропусне срещата заради контузия, получена по време на загрявката преди първия мач срещу Нигерия. Тази травма го извади от състава както срещу африканците, така и срещу англичаните.

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