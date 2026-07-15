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Шиърър се опасява от спорни съдийски отсъждания на Англия - Аржентина

  • 15 юли 2026 | 15:25
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Великият английски голаджия от миналото Алън Шиърър предупреди играчите на Томас Тухел да не губят самообладание заради спорни съдийски решения, които могат да бъдат взети по време на полуфинала срещу Аржентина. Дуелът е тази вечер от 22:00 часа българско време в Атланта.

55-годишният бивш нападател на Англия направи паралел с мача, който двата национални отбора изиграха на осминафиналите на изданието през 1998 г., когато напрежението между играчите повлия на изхода на срещата, спечелена от южноамериканците след дузпи.

Освен заплахата, породена от отличната форма на Лионел Меси, Шиърър призова сънародниците си да внимават как реагират и на промяната в начина, по който ВАР оперира във фазата на елиминациите на този турнир, визирайки съдийството на двубоя между Аржентина и Египет.

“За сблъсъка от 1998 г. мога да кажа, че беше невероятна вечер с всичко, което се случи, и въпреки че знам, че трябваше да съм го преживял досега, все още не вярвам, че по-добрият отбор спечели. Това, което ни се случи тогава, трябва да е предупреждение за Англия сега, защото това са мачове, в които страстите могат да надделеят и да повлияят на резултата”, заяви Шиърър.

“Изглежда, че сега има огромна промяна в подхода на съдиите и ВАР, докато турнирът напредва, и имаше някои странни решения, включително такива, които бяха в полза на Аржентина. Отмененият гол на Египет срещу тях на осминафиналите, заради нарушение в другия край на терена, беше просто изумителен и аз просто се надявам и за двата отбора да няма повече противоречия в този сблъсък”, продължи Шиърър.

“Атмосферата ще бъде нажежена и ще бъде доста трудно за Англия, така че ще е наложително да запазим спокойствие. Знам колко е трудно да не реагираме в разгара на битката, но не можем да си позволим да направим нещо прибързано, което би дало шанс на съдията или ВАР да се намесят”, завърши той.

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