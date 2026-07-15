Пикфорд срещу Мартинес: вратарската битка, която ще реши полуфинала

ДЖАК ПАТМОР, “Мирър”



Тази вечер Англия се изправя срещу Аржентина в полуфинал на Световното първенство, като фокусът е върху атаките на двата отбора. Същевременно обаче всяка нация ще се надява на силни изяви от своите вратари – Джордан Пикфорд и Емилиано Мартинес.

Стражът на Англия Джордан Пикфорд понесе немалко критики по време на турнира, а сега му предстои най-голямото изпитание в зрелищния полуфинал срещу световния шампион.

Въпреки че стана рекордьор по участия за Англия на световни първенства с 18 мача, 32-годишният вратар попадна под светлината на прожекторите, след като беше виновен за два от допуснатите голове във фазата на елиминациите. При шокиращото попадение на ДР Конго в шестата минута, дело на Брайън Сипенга, вратарят на Евертън беше преодолян в близкия си ъгъл. Впоследствие той не успя да се намеси и при параболичен удар на Андреас Шелдерюп от малък ъгъл срещу Норвегия.

Независимо дали харесвате, или не одобрявате поведението му на терена, Емилиано Мартинес има забележителен възход – от периоди под наем в няколко клуба от по-ниските английски дивизии до трикратен носител на „Златната ръкавица“. Любимецът на феновете на Астън Вила даде тласък на кариерата си с трансфера си в клуба от Уест Мидландс през 2020 г., преди да се заяви на световната сцена.

От периферията на аржентинския състав до едно от първите имена в стартовия лист, 33-годишният страж изигра огромна роля за двата триумфа в Копа Америка, титлата на „албиселесте“ от Световното първенство през 2022 г. и се превърна в национален герой със своите трикове при дузпи и 10 спасявания от 24 удара при изпълнение на наказателни удари.

И двамата са основни фигури не само за съответните си клубове от Премиър лийг, но и за националните си отбори. Въпреки това възприятието за Дибу, в сравнение с неговия опонент, е, че той е в съвсем друга стратосфера. Мачът в Атланта сега предоставя на Пикфорд перфектната възможност да докаже обратното.

Как са възприемани двамата

Възможно е да има елемент на скорошни пристрастия във възприятията за представянето на Пикфорд в големите мачове. Лесно е да се забрави как възпитаникът на академията на Съндърланд спаси удара на Карлос Бака с превъзходна намеса с една ръка в напрегнатото изпълнение на дузпи срещу Колумбия през 2018 г., което беше първата победа за Англия след наказателни удари на голям турнир.

Докато Мартинес заслужено е възхваляван за героизма си при дузпи, Пикфорд също може да се похвали с такива качества. Въпреки загубата от Италия на финала на Евро 2020, той отрази ударите от бялата точка на Андреа Белоти и Жоржиньо, което даде на „Трите лъва“ ключово предимство в началото на рулетката.

През последния месец от Пикфорд отново се изискваше да се представи добре под нарастващо напрежение и той го направи по възхитителен начин в осминафинала срещу Мексико сред хаоса на стадион „Ацтека“. Неговите акробатични намеси помогнаха на Англия през първото полувреме, като спряха Раул Хименес с две решителни спасявания.

Въпреки това, макар ключовите моменти на Пикфорд да са впечатляващи, те не могат да се сравнят с тези на двукратния носител на трофея „Яшин“.

Най-забележителното е, че Мартинес изведе Аржентина до третата ѝ световна титла в Катар. Без неговата намеса, с която спря Рандал Коло Муани в последните секунди на продълженията при резултат 3:3, Франция щеше да спечели втора поредна световна купа. Невероятното спасяване с левия крак прати мача в дузпи.

Впоследствие Кингсли Коман и Орелиан Чуамени не успяха да преодолеят вдъхновения вратар при дузпите. Преди това Мартинес изигра важна роля и за класирането на финала, като спаси ударите на Вирджил ван Дайк и Стивън Бергхаус от Нидерландия в четвъртфиналния двубой. Освен успеха на Световното, той има и решаващи спасявания при последователните триумфи на отбора в Копа Америка.

Какво казва статистиката

От статистическа гледна точка и двамата вратари не се представят на обичайното си високо ниво това лято.

Срещу Пикфорд са отправени удари с обща стойност на очаквани голове (xG) от 3.5, но той е допуснал шест. Мартинес също е допуснал шест попадения, но при очаквани 4.5 – което означава, че и двамата се представят под очакванията.

Макар талисманът на Евертън да е посрещнал повече точни удари на това Световно (18 срещу 14), Пикфорд има и грешка, довела до гол, според „Опта“. В мач от такъв калибър той не може да си позволи подобни пропуски.

И двамата вратари не се притесняват да показват огнен темперамент, но докато Пикфорд може да бъде определен като непостоянен, представянето на Мартинес в големи мачове и ключови моменти изглежда се подобрява, когато емоциите му са на показ.

Въпреки това статистиките им във Висшата лига не са твърде различни. Важно е да се отбележи, че Пикфорд неизбежно е изправен пред повече удари към вратата си заради по-пропускливата защита в сравнение с тази пред номер едно на Астън Вила. Въпреки това той записа 11 чисти мрежи с 66.67% спасени удари през миналия сезон, което е показател за човек, способен да запази самообладание и да държи отбора си в играта, когато е подложен на постоянен натиск.

Заради наказания и контузии в прасеца Мартинес пропусна шест мача от Висшата лига през кампанията и направи само с пет спасявания по-малко от Пикфорд (общо 95). Неговите по-хаотични прояви обаче са по-видими на домашната сцена, където допусна пет грешки, довели до удари към вратата му, в сравнение с три за Пикфорд.

Финалната дума

Преди завладяващия полуфинал в сряда вниманието е разбираемо насочено към изобилието от атакуващи таланти, но двамата мъже между гредите също носят интригуващ сюжет.

Мартинес е демонстрирал отново и отново способността си да се представя на ниво в най-важните моменти, но Пикфорд все още чака да циментира мястото си в английския футболен фолклор със забележително представяне. Мачът срещу Аржентина със сигурност предоставя този шанс.

Нациите, които в крайна сметка стават световни шампиони, винаги разчитат до голяма степен на своите вратари да се намесят в решаващи моменти. Ако „Трите лъва“ искат да спечелят първа световна титла от 1966 г. насам, може да се наложи Пикфорд да направи вдъхновено спасяване, за да спре Лионел Меси и компания.

Сблъсък на сходни характери и почти идентични вратарски стилове – дебатът „Пикфорд срещу Мартинес“ може да намери своя окончателен отговор в сряда.

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