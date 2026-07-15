В Англия не са особено доволни от съдията за мача с Аржентина

Бившият рефер Марк Холси разкритикува решението на ФИФА да даде наряда за днешния втори 1/2-финален сблъсък на Световното първенство между Англия и Аржентина на съдията Исмаил Елфат. Самият Холси определи решението на ФИФА като изненадващо и посочи, че от световната футболна централа е трябвало да заложат на по-опитен човек, тъй като това е един от най-напрегнатите мачове в исторически план на световни първенства.

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Елфат е един от най-утвърдените съдии в Северна Америка, макар че е с марокански произход. До момента той е ръководил финала на за Суперкупата между ПСЖ и Фламенго през миналата година, както и 1/8-финален мач от Мондиал 2022 в Катар, но няма мачове на такова високо ниво, което предизвиква сериозни въпросителни в английската преса дали би могъл да се справи със среща на такова високо ниво. На настоящото Световно първенство пък този рефер ръководи мач между Бразилия и Норвегия на 1/8-финалите.

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Снимки: Gettyimages