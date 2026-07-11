Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Брад Пит, приятелката му, Пенелопе Крус и Хавиер Бардем се вълнуваха за Испания в Лос Анджелис

Брад Пит, приятелката му, Пенелопе Крус и Хавиер Бардем се вълнуваха за Испания в Лос Анджелис

  • 11 юли 2026 | 13:44
  • 687
  • 0

Победата на Испания над Белгия с 2:1 на Световното първенство беше изживяна изключително емоционално от холивудската звезда Брад Пит и неговата приятелка.

Инес де Рамон и актьорът бяха сред над 70-те хиляди зрители на стадиона в Лос Анджелис, а американската бизнесдама, която има испански корени, не скри напрежението си.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Реакциите на 33-годишната жена, която беше облечена с фланелката на „Ла Роха“, не останаха незабелязани. Междувременно Брад Пит, с когото тя има връзка от 2022 г., избра да облече алтернативен екип на националния отбор на САЩ.

На трибуните отново бяха и испанските кинозвезди Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Те присъстват на почти всички мачове на тима на Луис де ла Фуенте от началото на Мондиала.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Булевард

Хари Кейн: Играх голф с Доналд Тръмп, беше уникално преживяване

Хари Кейн: Играх голф с Доналд Тръмп, беше уникално преживяване

  • 11 юли 2026 | 04:07
  • 2659
  • 2
Стара тръпка на Мбапе позира в сатен пред огледалото

Стара тръпка на Мбапе позира в сатен пред огледалото

  • 10 юли 2026 | 16:40
  • 3211
  • 11
Бившата на Икарди пали страстите с провокативни снимки

Бившата на Икарди пали страстите с провокативни снимки

  • 10 юли 2026 | 16:34
  • 4391
  • 5
Спортна журналистка загатна за апетитните си форми

Спортна журналистка загатна за апетитните си форми

  • 10 юли 2026 | 16:11
  • 3846
  • 4
Риалити звезда пръска сексапил на рождения си ден

Риалити звезда пръска сексапил на рождения си ден

  • 10 юли 2026 | 12:04
  • 3442
  • 4
Николета пак напомни за пищното си деколте

Николета пак напомни за пищното си деколте

  • 10 юли 2026 | 11:51
  • 2885
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 3536
  • 9
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 3807
  • 10
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 2657
  • 10
Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 14109
  • 13
Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

  • 11 юли 2026 | 09:25
  • 8394
  • 17
Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

  • 11 юли 2026 | 08:25
  • 13169
  • 11