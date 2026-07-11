Брад Пит, приятелката му, Пенелопе Крус и Хавиер Бардем се вълнуваха за Испания в Лос Анджелис

Победата на Испания над Белгия с 2:1 на Световното първенство беше изживяна изключително емоционално от холивудската звезда Брад Пит и неговата приятелка.

BRAD PITT ET INÈS DE RAMON À LA COUPE DU MONDE

Vendredi soir, Brad Pitt et sa compagne Inès de Ramon ont fait une apparition remarquée à l’occasion du quart de finale de la Coupe du monde. Installé en tribunes, le couple a assisté à la rencontre opposant l’Espagne à la Belgique,… pic.twitter.com/b9Awsu80Rb — Paulette Kimuntu Kim (@KimKimuntu) July 11, 2026

Инес де Рамон и актьорът бяха сред над 70-те хиляди зрители на стадиона в Лос Анджелис, а американската бизнесдама, която има испански корени, не скри напрежението си.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Реакциите на 33-годишната жена, която беше облечена с фланелката на „Ла Роха“, не останаха незабелязани. Междувременно Брад Пит, с когото тя има връзка от 2022 г., избра да облече алтернативен екип на националния отбор на САЩ.

На трибуните отново бяха и испанските кинозвезди Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Те присъстват на почти всички мачове на тима на Луис де ла Фуенте от началото на Мондиала.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google