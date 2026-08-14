Ейми Хънт: Блясъкът помага на психиката

Казват, че практиката води до съвършенство, но за някои спортисти това означава повече от просто тренировки за постигане на максимална скорост.

За мнозина от тях е важно и какво носят или какви аксесоари, като например бижута, използват.

И така, може ли бляскавата визия да подобри представянето?

Британската спринтьорка Ейми Хънт определено смята така и изглежда, че при нея това работи, след като вече си осигури два златни медала на Европейското първенство по лека атлетика.

24-годишната атлетка, която тази седмица се стреми към историческа четворна победа на събитието, заяви пред “Би Би Си Нюзбийт“, че “блясъкът определено помага на тази нагласа, защото спринтът е игра на увереност“.

“Всички знаят, че обичам малко блясък и обожавам ноктите си.“

Родената в Мидландс спортистка е подбрала маникюра си така, че да препраща към забележителности в Бирмингам, където се провежда състезанието, включително препратки към Квартала на бижутерите и търговския център “Бул Ринг“.

Хънт казва, че да “изглеждаш добре и да се чувстваш добре“ е част от процеса ѝ за постигане на правилната нагласа и сравнява излизането на пистата с гладиатор, който влиза в арена.

Ейми Хънт спечели златото и на 200 метра на Европейското в Бирмингам

“В крайна сметка това е шоу“, казва тя.

Други атлети, включително олимпийските шампионки Кийли Ходжкинсън и американките Ша'Кари Ричардсън и Ноа Лайлс, са сред тези, които също станаха известни със своя характерен маникюр на пистата, но това в никакъв случай не е нова практика.

Американската олимпийска шампионка на писта Флорънс Грифит Джойнър, известна като Фло-Джо, често е смятана за пионер в състезанията с дълги, ярки нокти още през 80-те години на миналия век.

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Снимки: Gettyimages