Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

За почти всеки отбор, който иска да постига успехи, е необходимо да разполага с футболисти, способни да решават мачове във всяка линия. Испания показва, че притежава точно такива играчи, след като Микел Мерино отново блесна в ролята на суперрезерва и изпрати европейските шампиони на полуфиналите на Световното първенство.

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Халфът на Арсенал се появи от пейката във втори пореден мач и отбеляза решаващия гол, като този път донесе победата с 2:1 срещу Белгия. Успехът означава, че Испания достига до полуфиналите на турнира едва за втори път в историята си. При предишното си участие на тази фаза – през 2010 г. – отборът впоследствие спечели трофея.

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Последният геройски миг на Мерино осигури на Испания среща с Франция за място на финала, както и изключително любопитен сблъсък между Килиан Мбапе и Ламин Ямал, който, за разлика от французина, все още не е оставил своя ярък отпечатък върху това Световно първенство. Малко футболисти биха се зарадвали да си изградят репутация на супер резерва – играч, който се появява от пейката и променя развоя на мача, защото повечето предпочитат да започват като титуляри.

Само преди няколко месеца обаче Мерино дори не можеше да си представи, че ще бъде част от състава на Испания за Световното първенство. През януари той получи необичайна контузия на ходилото – стрес фрактура на място, каквато дори специалистите не бяха виждали преди. Травмата не само го извади от състава на Арсенал, но и постави под сериозно съмнение участието му на Мондиала, тъй като той успя да се завърне в игра за „артилеристите“ едва месец преди началото на турнира.

Мерино не само се възстанови и заслужи мястото си в състава на Испания, но и се превръща в безценен футболист по пътя на отбора към полуфиналите. Той отбеляза в добавеното време, за да отстрани Португалия на осминафиналите, а след това повтори подвига си и срещу Белгия.

„Микел е невероятен“, заяви селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте след победата на четвъртфиналите. „Той притежава много качества. Това е футболист, който през цялото Световно първенство можеше да играе за всеки отбор и да се представя отлично. За нас той е олицетворение на тази идея, на този модел. Удоволствие е да разполагаме с него, както и с останалите, но особено с него. Знаем, че той неизменно е на разположение и винаги е там, когато е необходим.“

Може и винаги да е там, но самият Мерино се е страхувал, че няма да бъде достатъчно здрав, за да участва на това Световно първенство.

„Само преди няколко месеца беше немислимо да бъда тук“, каза Мерино след победата над Португалия. „Сега, както вече казах, се намирам на върха и се наслаждавам на един от най-щастливите моменти в кариерата си. Сега си спомням всички онези трудни моменти, всички хора, които ме подкрепяха, и всички, които ме подтикваха да продължавам, когато дори на мен понякога ми беше трудно да повярвам, че ще мога да бъда тук.“

Подвизите на Мерино няма да са нещо непознато за феновете на Арсенал, тъй като 30-годишният футболист вече е правил подобни неща и с екипа на „артилеристите“.

По традиция той играе като полузащитник, но заради ръста си бе използван и като нападател от мениджъра на Арсенал Микел Артета. Първият път, когато бе поставен в такава роля, остана запомнящ се – той се появи от резервната скамейка и отбеляза два гола при победата с 2:0 срещу Лестър през февруари миналата година.

„Мерино е от онези играчи, които се появяват на точното място в точния момент в големите мачове“, заяви бившият нападател на Англия Уейн Рууни в предаването Match of the Day.

Де ла Фуенте добави:

„Той може да бъде и най-добрият нападател, и най-добрият халф заради начина, по който разбира играта. Той я разчита съвършено. Отдаден е, щедър е към отбора и е готов да върши необходимата работа.“

Това е турнир, на който големите имена оправдават очакванията, като аржентинската легенда Лионел Меси, французинът Килиан Мбапе, англичанинът Хари Кейн и норвежецът Ерлинг Холанд изпълняват водещи роли за своите национални отбори. Испанската тийнейджърска звезда на Барселона Ламин Ямал обаче все още не успява да блесне на световната сцена по начина, по който го направи по време на триумфалната кампания на националния отбор на Евро 2024.

Докато останалите големи имена се борят за „Златната обувка“, Ламин Ямал е изиграл шест мача на това Световно първенство и е отбелязал само един гол.

На моменти по време на турнира той вземаше неправилни решения, като избираше да стреля в ситуации, в които подаването би било по-добрият вариант. Това обаче не означава, че няма принос, защото дрибълът и скоростта му помагат да се отварят пространства за футболисти като Мерино.

Коментар на Гари Роуз за bbc.com

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Снимки: Imago