Фабиан Руис: Знаехме, че ще бъде трудно

Испанският халф Фабиан Руис сподели емоциите си след победата над Белгия с 2:1 на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол. "Ла фуриа роха" постигна не лек успех над "червените дяволи" с попадение на Микел Мерино в края на второто полувреме след грешка на резервния врататар Сене Ламенс, който се появи на мястото на контузилия се Тибо Куртоа.

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„В началото беше малко необичайно. Знаехме, че ще бъде трудно да играем срещу толкова силен отбор. Както винаги казваме, този отбор никога не се предава. Вече свикваме с това, че Мерино вкарва голове в края на мача. Резервите играят важна роля. Тези чувства са неописуеми: когато чуеш химна, виждаш своя народ. Да стигнеш до полуфиналите със сънародниците си, да усетиш подкрепата на цялата страна – няма нищо по-прекрасно от това. Това е уникално чувство. Моменти като тези завинаги ще останат в паметта ти“, цитира играча Mundo Deportivo.



Руис откри резултата в 30-ата минута на мача. Испания ще се изправи срещу Франция на полуфиналите на турнира. Мачът ще се проведе на 14 юли и започва в 22:00 часа.

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