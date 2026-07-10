Ще продължи ли испанската машина към 1/2-финалите или възродената Белгия ще я спре?

Испания и Белгия излизат в директен спор за място на полуфиналите тази вечер на едно от най-забележителните съоръжения, а именно стадиона в Лос Анджелис. Селекцията на Луси де ла Фуенте влиза в двубоя като фаворит, подкрепена от историческо постижение – пет поредни чисти мрежи от началото на турнира. От другата страна, Белгия на Руди Гарсия изглежда преобразена в последните си мачове, демонстрирайки атакуваща мощ, която може да постави под сериозно изпитание испанската дефанзивна линия.

Пътят на двата тима дотук бе белязан от драматични моменти. Испания достигна до тази фаза след труден успех с 1:0 над Португалия в иберийското дерби, решен от късен гол на Микел Мерино. "Ла Роха" показва изключителна зрялост, водена от млади таланти като Ламин Ямал и Пау Кубарси, които въпреки крехката си възраст са основни фигури в схемата на Де ла Фуенте.

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Белгия, от своя страна, премина през истинско влакче на ужасите – от колебливото начало в групите до разгрома с 4:1 над домакините от САЩ на осминафиналите. Шарле Де Кетеларе блесна с два гола в този мач, а Ромелу Лукаку продължава да бъде „жокерът“ от пейката, отбелязвайки своя четвърти гол в турнира. Белгийците обаче имат кадрови проблеми – Амаду Онана е аут до края на първенството заради контузия в коляното, а участието на Леандро Тросар е под въпрос. В испанския лагер Нико Уилямс също се бори с травма и вероятно ще остане на резервната скамейка.

Тактическият сблъсък обещава да бъде дуел между контрола и експлозивността. Испания залага на своята традиционна система с продължително притежание на топката, където Родри и Педри действат като „фарове“ на отбора, диктувайки темпото и задушавайки противника чрез прецизни пасове. Целта на Де ла Фуенте ще бъде да изолира креативното ядро на Белгия и да използва фланговете чрез Ламин Ямал, за да създава числено предимство.

Де ла Фуенте: Не мисля за нищо друго освен Белгия

Белгия обаче е майстор на смъртоносните преходи. С Кевин Де Бройне като архитект в средата на терена и скоростта на Жереми Доку по крилото, „червените дяволи“ ще търсят всяка възможност да накажат високата преса на испанците. Ключов ще бъде и дуелът в центъра на защитата, където Пау Кубарси и Аймерик Лапорт ще трябва да се справят с физическото присъствие на Шарле Де Кетеларе и влизащия по-късно Лукаку.

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Очакванията за двубоя са за изключително високо качество и тактическо надиграване, което може да не се ограничи само в редовните 90 минути. Въпреки че статистиката от последните години е твърдо в полза на Испания – шест победи в последните седем срещи – Белгия показа, че притежава индивидуалната класа да обърне всеки мач. Победителят от тази европейска класика ще направи огромна крачка към световната титла, очаквайки на полуфинала победителя от двойката между Франция и Мароко. Всичко предвещава една незабравима футболна нощ в Холивуд.

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