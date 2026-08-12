Рапид (Виена) продължи респектиращата си серия

Рапид (Виена) победи с 2:0 гостуващия Пайде и с общ резултат 6:1 елиминира тима от Естония в третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. В плейофите съперник на "зелено-белите" почти сигурно ще е Тромсьо, който има прднина от пет гола преди реванша срещу ЧФР Клуж.

Рапид спечели всеки от четирите си мача в турнира до момента. Освен това, тимът на Йенс Торуп преодоля първия кръг в турнира за Купата на Австрия и постигна две победи в местната Бундеслига. По този начин отборът натрупа седем поредни победи в официални срещи през сезона.

До почивката Рапид пропусна изобилие от чисти положения, но все пак успя да открие резултата. Това стана в 38-ата минута с гол на Марко Тило след подаване на Николаус Вурмбранд.

През второто полувреме картината на терена не се промени, макар домакините леко да намалиха оборотите. Те обаче стигнаха и до второ попадение, дело на Луис Шауб в 82-рата минута от дузпа.

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