Хъл Сити купи сенегалски защитник за рекордна сума

Новакът в Премиър лийг Хъл Сити подписа със сенегалския защитник Нобел Менди от Райо Валекано. Договорът е петгодишен с опция за още една година, съобщиха от клуба.

Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че сделката е на стойност около 25 млн. евро плюс допълнителни бонуси, надминавайки предишния рекорд на “тигрите” от 20 млн. паунда за гръцкия вратар Константинос Цолакис по-рано този месец.

Менди отбеляза два гола в 28 участия в единствения си сезон в Райо след като се присъедини към тима от Бетис, където записа 6 участия и помогна на клуба да стигне до финала на Лига на конференциите през 2025 г.

„Още от малък исках да играя във Висшата лига, така че това е голямо предизвикателство и съм готов за него“, каза Менди.

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