Адриан Кампос: Цолов прави разликата и заслужава шанс във Формула 1

След като Никола Цолов помете конкуренцията през уикенда на „Силвърстоун“, шефът на отбора му Адриан Кампос не спести похвалите си за българския пилот, изразявайки увереност, че името му трябва да бъде сред обсъжданите за промоция във Формула 1.

Цолов постигна нещо, което никой друг пилот в историята на Формула 2 не е правил – три поредни победи, след като триумфира и в двете състезания на британската писта. Според Кампос това е трасе, на което отборът не е очаквал да бъде конкурентоспособен.

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В изявление пред медиите в неделя, едноименният ръководител на тима сподели, че е изключително впечатлен както от пилота, така и от целия екип, който е успял да се възстанови след трудната свободна тренировка и да се превърне в доминиращата сила и в двете надпревари.

„Честно казано, нямам думи. Никога не бих предположил, че това ще се случи тук“, призна Кампос. „Защото в миналото, може би не с Исак (Хаджар), но през последните няколко години, тук винаги сме изпитвали сериозни затруднения.



„Очаквахме това да бъде може би най-слабият ни състезателен уикенд за годината. А той се превърна в най-добрия по отношение на резултатите.



„Мислехме, че ще ни е трудно, което се и потвърди в свободната тренировка. Но отборът успя да обърне ситуацията и мисля, че днес бяхме най-бързите на пистата“, добави още Кампос.

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С петата и шестата си победа през сезон 2026 Цолов оглави класирането при пилотите. Той вече има 141 точки и води със 17 пред най-близкия си преследвач Габриеле Мини, който започна уикенда с аванс от две точки пред българина.

Според Кампос слуховете, които свързват пилота от академията на Ред Бул с бъдеще във Формула 1, са напълно основателни. Той добави, че именно Цолов е този, който прави разликата през настоящия сезон.

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„Той е този, който прави разликата. Ние си вършим работата както трябва. Даваме му добър автомобил, но той е този, който прави разликата.



„Прави всичко да изглежда толкова лесно и това изненадва всички. И честно казано, наистина се надявам да получи шанс във Формула 1. Той наистина го заслужава“, обясни ръководителят на Кампос.

Следва пауза между седмия и осмия кръг от шампионата, която ще даде възможност на отборите да анализират данните и да подготвят подобрения за надпреварата на „Спа“ след по-малко от две седмици. Кампос заяви, че целта на тима е да пренесе инерцията си и на белгийската писта. Той добави, че дори и да не успеят да спечелят отново, поне искат да направят живота на съперниковите отбори и пилоти много труден.

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„Мисля, че се борим за победата във всеки състезателен уикенд. Така че очаквам поне същото. Знам, че не можем да печелим винаги, това е много трудно. Но ще бъдем силни и искаме да бъдем, така да се каже, поне трън в очите на всички останали“, каза испанецът.

Снимки: Red Bull Content Pool

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