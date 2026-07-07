Габриеле Мини за битката си с Никола Цолов: Трябва да вдигнем нивото

Габриеле Мини и МП Моторспорт трябва да вдигнат нивото, за да се борят с Никола Цолов за титлата във Формула 2, заяви италианският пилот след края на уикенда на "Силвърстоун". Той влезе в седмия кръг за сезона с преднина от две точки през Цолов, който спечели две победи и излезе начело с аванс от 17 пункта.

Roaring away 🤯



The Bulgarian Lion, @NikolaTsolov, got two excellent starts at Silverstone on his way to the sweep 🧹#F2 #BritishGP pic.twitter.com/ebTkRemB4R — Formula 2 (@Formula2) July 7, 2026

"Честно казано, уикендът беше окей. Спасихме положението с мястото в топ 10 в квалификацията. Знаехме, че няма да разполагаме с много скорост, а това ни бе потвърдено от свободната тренировка и квалификацията", заяви Мини пред официалния сайт на Формула 2.



"След като прегледахме данните от основното състезание, открихме проблеми със задните спирачки. В последната обиколка не можех да спирам по начина, по който ми се искаше. Не успяхме да спечелим, но и нямахме скоростта за това, особено при чист въздух пред нас.



"Хубавото е, че все пак сме втори (в класирането при пилотите). Направихме добри състезания и като цяло изпълнихме плановете ни, имаше и изпреварвания, както и отличен пит стоп. Шесто място в състезанието от десета позиция не е лош резултат. Определено обаче трябва да вдигнем нивото, ако искаме по-често да се борим за победите", добави той.

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Мини има само една победа срещу шест за Цолов, но постоянството задържа пилота на МП Моторспорт в надпреварата за титлата при пилотите. Той има осем подиума и Ф2 пише, че е поставил добри основи в битката за титлата. Мини обаче не е печелил от Маями насам. Италианецът е уверен, че тази година кара на високо ниво, но формата на Цолов скоро ще го задължи да печели повече състезания, вместо да разчита само на постоянство.

Minì extends his podium tally! 🎱✨



Gabriele secures yet another podium finish with P2 in the Silverstone Sprint 🥈#F2 #BritishGP pic.twitter.com/l2FKchWt5S — Formula 2 (@Formula2) July 7, 2026

"Чувствам, че напоследък карам добре. Не допускам много грешки и използвам малкото шансове, които изникват пред мен. Това търсим, това искаме и от това се нуждаем. Единственото отрицателно е това, че с изключение на два уикенда не сме най-бързите на трасето. Това ни е пределно ясно. В много случаи сме втори. В Австрия например, а и миналата неделя, имахме скорост, но не и такава като на победителя. Това със сигурност не помага, но поне печелим точки. Това се случи пак и е хубаво, че взехме повече от Алекс Дън и Рафаел Камара.



"Разбира се, загубихме точки срещу Никола, защото той спечели и двете състезания. Сега обаче е време да вдигнем нивото, ако искаме да се борим за титлата", каза още Мини.

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Снимки: Imago