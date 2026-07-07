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  3. Габриеле Мини за битката си с Никола Цолов: Трябва да вдигнем нивото

Габриеле Мини за битката си с Никола Цолов: Трябва да вдигнем нивото

  • 7 юли 2026 | 17:54
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Габриеле Мини и МП Моторспорт трябва да вдигнат нивото, за да се борят с Никола Цолов за титлата във Формула 2, заяви италианският пилот след края на уикенда на "Силвърстоун". Той влезе в седмия кръг за сезона с преднина от две точки през Цолов, който спечели две победи и излезе начело с аванс от 17 пункта.

"Честно казано, уикендът беше окей. Спасихме положението с мястото в топ 10 в квалификацията. Знаехме, че няма да разполагаме с много скорост, а това ни бе потвърдено от свободната тренировка и квалификацията", заяви Мини пред официалния сайт на Формула 2.

"След като прегледахме данните от основното състезание, открихме проблеми със задните спирачки. В последната обиколка не можех да спирам по начина, по който ми се искаше. Не успяхме да спечелим, но и нямахме скоростта за това, особено при чист въздух пред нас.

"Хубавото е, че все пак сме втори (в класирането при пилотите). Направихме добри състезания и като цяло изпълнихме плановете ни, имаше и изпреварвания, както и отличен пит стоп. Шесто място в състезанието от десета позиция не е лош резултат. Определено обаче трябва да вдигнем нивото, ако искаме по-често да се борим за победите", добави той.

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Мини има само една победа срещу шест за Цолов, но постоянството задържа пилота на МП Моторспорт в надпреварата за титлата при пилотите. Той има осем подиума и Ф2 пише, че е поставил добри основи в битката за титлата. Мини обаче не е печелил от Маями насам. Италианецът е уверен, че тази година кара на високо ниво, но формата на Цолов скоро ще го задължи да печели повече състезания, вместо да разчита само на постоянство.

"Чувствам, че напоследък карам добре. Не допускам много грешки и използвам малкото шансове, които изникват пред мен. Това търсим, това искаме и от това се нуждаем. Единственото отрицателно е това, че с изключение на два уикенда не сме най-бързите на трасето. Това ни е пределно ясно. В много случаи сме втори. В Австрия например, а и миналата неделя, имахме скорост, но не и такава като на победителя. Това със сигурност не помага, но поне печелим точки. Това се случи пак и е хубаво, че взехме повече от Алекс Дън и Рафаел Камара.

"Разбира се, загубихме точки срещу Никола, защото той спечели и двете състезания. Сега обаче е време да вдигнем нивото, ако искаме да се борим за титлата", каза още Мини.

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Снимки: Imago

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