Чаби Алонсо за целите и потенциала на Челси, както за футболните принципи, от които никога няма да отстъпи

Новият мениджър на Челси Чаби Алонсо говори пред сайта на новия си отбор в първото си интервю, откакто пое “сините” от Лондон през това лято.

Alonso's first words. 📺



Watch Xabi’s first interview as Chelsea Manager on CFC+. 🫡 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 9, 2026

“Чувствoто е страхотно, но е голяма чест да бъда част от този велик клуб, който е един от най-добрите в света, с голям успех през последните десетилетия, и е голяма привилегия да бъда част от него. А сега очакваме с нетърпение предизвикателството. Имаме предизвикателства, хубави предизвикателства пред нас, но това е красотата на момента.

Идеята е да споделим вярата, че ще ни се случат хубави неща, ако сме заедно и създадем тази сила – енергията трябва да дойде от нас. Заедно можем да постигнем велики неща през следващите години“, казва испанецът.

🗣 Xabi Alonso: "The opportunity to come to this club was was the right one. The potential of the team and the squad made me very excited to find a squad to work with, to create a football idea, and to bring excitement to the stadium." pic.twitter.com/07PdGt6fiK — Vince™ (@Blue_Footy) July 9, 2026

След това Чаби споделя и какво го е убедило да приеме офертата на Челси: “Начинът, по който не толкова отдавна играха, състезаваха се на най-високо ниво, ми даде увереност, че потенциалът на отбора е налице благодарение на качеството на играчите, благодарение на начина, по който играят, така че сега ще е нужна работа да продължим много от нещата, които те са правили, и да знаем, че сме достигнали много конкурентно ниво.

Възможността да дойда в този клуб беше правилната. Потенциалът на отбора и състава ме накара да се вълнувам много. Прекрасно е да намериш състав, с който да работиш, да създадеш футболна концепция, да внесеш вълнение на стадиона и да установиш връзка с феновете. Знам енергията, която “Стамфорд Бридж” има.

🗣 Xabi Alonso: "It’s the right timing for me, after my experience in Germany and in Spain. I was always excited about trying some time in the Premier League, and it came in the right moment, in the right club, with with a good opportunity feeling, and Premier League is… pic.twitter.com/h2Lf0iKtjx — Vince™ (@Blue_Footy) July 9, 2026

Що се отнася до принципите във футбола, с които той не прави компромис, новият мениджър на Челси казва: “Трябва да имаш страст за това, което правиш. Във футбола трябва да си готов да платиш цената, за да се състезаваш на най-високо ниво. Не можеш да сдържаш нищо. Даваш всичко за отбора - а отборът винаги е най-важното нещо. Трябва да имаш и добра човешка връзка с играчите. Те трябва да се чувстват добре - и когато е така, обикновено играят добре.

Трябва да създадем тази културата и манталитета да печелим. Това е процес и този процес се случва всеки ден тук в Кобъм (б.ред. - клубната база на отбора)“.

🗣 Xabi Alonso: "For me, there are football principles that are non-negotiable to feel passion for what you do.



In football, you need to be willing to pay all the price to compete at the highest level. So you can't hold back anything. You need to give everything for the benefit… pic.twitter.com/3tTitAo60r — Vince™ (@Blue_Footy) July 9, 2026

“След преживяванията ми в Германия и Испания, винаги бях развълнуван да опитам Висшата лига. Дойде в точния момент, в точния клуб и с правилната възможност. Това е най-конкурентната среда в света. Това ме вълнува - предизвикателството и шансът да докажем, че можем да правим велики неща. Искаме да създадем солидна основа и да станем конкурентоспособни възможно най-скоро”, завършва Чаби.

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