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Чаби Алонсо за целите и потенциала на Челси, както за футболните принципи, от които никога няма да отстъпи

  • 9 юли 2026 | 20:09
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Новият мениджър на Челси Чаби Алонсо говори пред сайта на новия си отбор в първото си интервю, откакто пое “сините” от Лондон през това лято.

“Чувствoто е страхотно, но е голяма чест да бъда част от този велик клуб, който е един от най-добрите в света, с голям успех през последните десетилетия, и е голяма привилегия да бъда част от него. А сега очакваме с нетърпение предизвикателството. Имаме предизвикателства, хубави предизвикателства пред нас, но това е красотата на момента.

Идеята е да споделим вярата, че ще ни се случат хубави неща, ако сме заедно и създадем тази сила – енергията трябва да дойде от нас. Заедно можем да постигнем велики неща през следващите години“, казва испанецът.

След това Чаби споделя и какво го е убедило да приеме офертата на Челси: “Начинът, по който не толкова отдавна играха, състезаваха се на най-високо ниво, ми даде увереност, че потенциалът на отбора е налице благодарение на качеството на играчите, благодарение на начина, по който играят, така че сега ще е нужна работа да продължим много от нещата, които те са правили, и да знаем, че сме достигнали много конкурентно ниво.

Възможността да дойда в този клуб беше правилната. Потенциалът на отбора и състава ме накара да се вълнувам много. Прекрасно е да намериш състав, с който да работиш, да създадеш футболна концепция, да внесеш вълнение на стадиона и да установиш връзка с феновете. Знам енергията, която “Стамфорд Бридж” има.

Що се отнася до принципите във футбола, с които той не прави компромис, новият мениджър на Челси казва: “Трябва да имаш страст за това, което правиш. Във футбола трябва да си готов да платиш цената, за да се състезаваш на най-високо ниво. Не можеш да сдържаш нищо. Даваш всичко за отбора - а отборът винаги е най-важното нещо. Трябва да имаш и добра човешка връзка с играчите. Те трябва да се чувстват добре - и когато е така, обикновено играят добре.

Трябва да създадем тази културата и манталитета да печелим. Това е процес и този процес се случва всеки ден тук в Кобъм (б.ред. - клубната база на отбора)“.

“След преживяванията ми в Германия и Испания, винаги бях развълнуван да опитам Висшата лига. Дойде в точния момент, в точния клуб и с правилната възможност. Това е най-конкурентната среда в света. Това ме вълнува - предизвикателството и шансът да докажем, че можем да правим велики неща. Искаме да създадем солидна основа и да станем конкурентоспособни възможно най-скоро”, завършва Чаби.

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