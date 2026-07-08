Манчестър Юнайтед се разбра с Челси за бразилец

Манчестър Юнайтед е постигнал споразумение с Челси за трансфера на дефанзивния халф Андрей Сантос, съобщава ексклузивно “Атлетик”. “Червените дяволи” са се споразумели със “сините” за трансферна сума на стойност 48 милиона паунда плюс още два под формата на бонуси, а лондончани запазват и 10% от евентуален бъдещ трансфер на играча. Информацията идва изненадващо на фона на това, че за интерес към играча от “Олд Трафорд” се заговори едва преди няколко дни. Андрей Сантос е част от Челси от 2023 година, когато за него “сините” платиха 12.5 милиона евро на Вашко да Гама. В следващите сезони той бе даван последователно под наем на Нотингам Форест и Страсбург. През последната кампания бе част от отбора на лондончани и записа 3 гола и 4 асистенции в 43 мача с екипа на отбора. 22-годишният халф трябваше да се справя със сериозната конкуренция на Мойсес Кайседо, Ромео Лавия и Енцо Фернандес в средата на терена и не получаваше достатъчно игрово време.

Manchester United have reached an agreement with Chelsea to sign Andrey Santos.



United will pay a fee worth £48million plus £2m in easily achievable bonuses, with Chelsea set to retain a 10 per cent sell-on clause for the midfielder.



More from @David_Ornstein, @MarioCortegana… pic.twitter.com/y0SYfh4IGI — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 8, 2026

От своя страна на “Олд Трафорд” са поставили подсилване именно в средата на терена като основен приоритет. Интересното е, че за сигурно ново попълнение на “червените дяволи” се смята друг бразилец - Едерсон от Аталанта, който само до преди няколко дни бе част от състава на “селесао” на Мондиал 2026. Самият играч потвърди, че остават само формалности преди сделката да бъде завършена. Очаква се в близките дни двамата бразилски полузащитници да преминат медицински прегледи и да подпишат своите договори. Според много медии и анализатори на Острова в Манчестър Юнайтед не смятат да спират до тук и биха потърсили и трето попълнение в тази зона.

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Снимки: Gettyimages