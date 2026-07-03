Джака няма да ходи в Челси

Потенциалният трансфер на капитана на Швейцария и Съндърланд Гранит Джака в Челси няма да се осъществи. “Черните котки” нямат никакво намерение да се разделят с него и са обявили, че той не се продава. Клубът отхвърли оферта на Челси на стойност 8 милиона лири миналия месец.

Midfielder Granit Xhaka is set to stay at Sunderland this summer despite attracting interest from Chelsea.



Xhaka is under contract to 2028 at the Stadium of Light and had been keen on the idea of the move.



However, following discussions, he has pledged his commitment to… pic.twitter.com/JzQLr4LnDY — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 3, 2026

Джака първоначално обмисли идеята да играе под ръководството на Чаби Алонсо, след като двамата имаха отличен период заедно в Байер (Леверкузен). След разговори с ръководството на Съндърланд той е решил да остане в клуба. След отличния минал сезон тимът ще играе в евротурнирите и това е бил един от решителните фактори. 33-годишният халф има договор до 2028 г.

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