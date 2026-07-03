Джака няма да ходи в Челси

Потенциалният трансфер на капитана на Швейцария и Съндърланд Гранит Джака в Челси няма да се осъществи. “Черните котки” нямат никакво намерение да се разделят с него и са обявили, че той не се продава. Клубът отхвърли оферта на Челси на стойност 8 милиона лири миналия месец.
Джака първоначално обмисли идеята да играе под ръководството на Чаби Алонсо, след като двамата имаха отличен период заедно в Байер (Леверкузен). След разговори с ръководството на Съндърланд той е решил да остане в клуба. След отличния минал сезон тимът ще играе в евротурнирите и това е бил един от решителните фактори. 33-годишният халф има договор до 2028 г.