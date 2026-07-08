Президентът на Комо се е свързал с Интер относно английски национал от Челси

Президентът на Комо Мирван Суварсо се е свързал с ръководството на Интер, за да го увери, че неговият клуб няма да предприеме нова офанзива за защитника на Челси Трево Чалоба, ако италианският шампион направи опит да привлече играча, съобщава Фабрицио Романо.

Лондончани вече отхвърлиха една оферта на Комо за централния бранител, която беше в размер на 25 млн. евро. От друга страна, в Интер все още размишляват дали да се пробват за Чалоба. Ето защо, за да запази добрите взаимоотношения между двата клуба, Суварсо заявил пред своите колеги от миланския гранд, че поне засега „езерняците“ няма да отправят ново предложение за английския национал, който в момента е на Мондиал 2026. Това обаче може да се промени, ако „нерадзурите“ оттеглят интереса си към него. Друга трансферна цел пред отбора на Сеск Фабрегас на тази позиция е Давинсон Санчес от Галатасарай.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Como president Suwarso reached out to Inter president Marotta today about Trevoh Chalobah deal.



Good relationship + Como informed they will only bid again for Chalobah IF Inter leave the race; while Inter remain in talks with player’s camp.



🎥🇮🇹 https://t.co/JMdqTHoQHH pic.twitter.com/lqg2Pbwi7z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Междувременно, Комо ще се подсили с още един краен защитник след привличането на Кайки от Крузейро преди седмица. Става въпрос за Ян Коуто, който ще бъде привлечен от Борусия (Дортмунд) под наем с опция за закупуване в размер на 20 млн. евро. От друга страна, клубът може да се раздели със своя десен бек Мергим Войвода, който е обект на интерес от страна на Каляри според Джанлука Ди Марцио.

🚨Yan Couto se rapproche de Côme : un accord de principe trouvé avec le Borussia Dortmund !



Le départ de Yan Couto semble désormais imminent. Selon les informations de Sky Allemagne, le Borussia Dortmund et le club italien de Côme ont trouvé un accord de principe pour le prêt… pic.twitter.com/WVbgay6lhX — Dortmund France (@FranceBvb) July 7, 2026

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Снимки: Gettyimages