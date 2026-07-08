Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Президентът на Комо се е свързал с Интер относно английски национал от Челси

Президентът на Комо се е свързал с Интер относно английски национал от Челси

  • 8 юли 2026 | 11:50
  • 1075
  • 0

Президентът на Комо Мирван Суварсо се е свързал с ръководството на Интер, за да го увери, че неговият клуб няма да предприеме нова офанзива за защитника на Челси Трево Чалоба, ако италианският шампион направи опит да привлече играча, съобщава Фабрицио Романо.

Лондончани вече отхвърлиха една оферта на Комо за централния бранител, която беше в размер на 25 млн. евро. От друга страна, в Интер все още размишляват дали да се пробват за Чалоба. Ето защо, за да запази добрите взаимоотношения между двата клуба, Суварсо заявил пред своите колеги от миланския гранд, че поне засега „езерняците“ няма да отправят ново предложение за английския национал, който в момента е на Мондиал 2026. Това обаче може да се промени, ако „нерадзурите“ оттеглят интереса си към него. Друга трансферна цел пред отбора на Сеск Фабрегас на тази позиция е Давинсон Санчес от Галатасарай.

Междувременно, Комо ще се подсили с още един краен защитник след привличането на Кайки от Крузейро преди седмица. Става въпрос за Ян Коуто, който ще бъде привлечен от Борусия (Дортмунд) под наем с опция за закупуване в размер на 20 млн. евро. От друга страна, клубът може да се раздели със своя десен бек Мергим Войвода, който е обект на интерес от страна на Каляри според Джанлука Ди Марцио.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер Маями проявява интерес към Возиня

Интер Маями проявява интерес към Возиня

  • 8 юли 2026 | 09:13
  • 1741
  • 2
Младата звезда на Швейцария е под въпрос и за сблъсъка с Аржентина

Младата звезда на Швейцария е под въпрос и за сблъсъка с Аржентина

  • 8 юли 2026 | 09:00
  • 681
  • 0
Безредици и арести белязаха футболните празненства в Аржентина

Безредици и арести белязаха футболните празненства в Аржентина

  • 8 юли 2026 | 08:37
  • 810
  • 0
Нестор Лоренсо: Платихме за пропуските си

Нестор Лоренсо: Платихме за пропуските си

  • 8 юли 2026 | 07:45
  • 1101
  • 1
Лекарят на Белгия потвърди лошите новини за Онана

Лекарят на Белгия потвърди лошите новини за Онана

  • 8 юли 2026 | 06:42
  • 3411
  • 0
Египет подаде жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

Египет подаде жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

  • 8 юли 2026 | 06:26
  • 3798
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 7187
  • 14
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 2578
  • 1
Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

  • 8 юли 2026 | 10:50
  • 11418
  • 41
Ето кои са всички ¼-финали на Мондиал 2026 и кога ще се изиграят те

Ето кои са всички ¼-финали на Мондиал 2026 и кога ще се изиграят те

  • 8 юли 2026 | 09:42
  • 9762
  • 10
България среща Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване във VNL

България среща Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване във VNL

  • 8 юли 2026 | 07:01
  • 10909
  • 1
Очаквайте на живо: Балкан научава днес съперниците си в ЕвроКъп

Очаквайте на живо: Балкан научава днес съперниците си в ЕвроКъп

  • 8 юли 2026 | 12:40
  • 1126
  • 2