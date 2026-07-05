Евертън уреди младежки национал на Англия от Челси

От Евертън са постигнали споразумение с Челси относно привличането на лявото крило Тайрик Джордж, съобщава Фабрицио Романо.
Твърдата сума по трансфера е 18 млн. паунда, а предвидените бонуси в сделката са още 6 млн. Включени са също 15% от парите при следващ трансфер на играча. Юношата на Челси изигра общо 37 мача с 6 гола и 6 асистенции за първия състав на клуба. Втората част на последния сезон той прекара именно при „карамелите“ като записа едва 210 игрови минути в 11 срещи. Въпреки това от клуба решиха да го вземат и за постоянно. Също така 20-годишният Джордж има 6 двубоя с 2 попадения и 1 асистенция за младежкия национален отбор на Англия.
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