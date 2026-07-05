Евертън уреди младежки национал на Англия от Челси

От Евертън са постигнали споразумение с Челси относно привличането на лявото крило Тайрик Джордж, съобщава Фабрицио Романо.

Твърдата сума по трансфера е 18 млн. паунда, а предвидените бонуси в сделката са още 6 млн. Включени са също 15% от парите при следващ трансфер на играча. Юношата на Челси изигра общо 37 мача с 6 гола и 6 асистенции за първия състав на клуба. Втората част на последния сезон той прекара именно при „карамелите“ като записа едва 210 игрови минути в 11 срещи. Въпреки това от клуба решиха да го вземат и за постоянно. Също така 20-годишният Джордж има 6 двубоя с 2 попадения и 1 асистенция за младежкия национален отбор на Англия.

🚨🔵 Tyrique George to Everton, here we go! Deal sealed between all the parties including player side.



£18m fixed fee, £6m add-ons and 15% sell on clause for Chelsea. Long term deal for George.#CFC mantain eccellent relationship with #EFC and with Tyrique. pic.twitter.com/3rSisTCZZW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

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Снимки: Gettyimages