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Трансфер на Челси за 47 млн. евро пристигна на "Стамфорд Бридж"

  • 8 юли 2026 | 20:30
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Трансфер на Челси за 47 млн. евро пристигна на "Стамфорд Бридж"

Челси обяви идването в клуба на португалския талант Жовани Кенда от Спортинг (Лисабон). Сделката за него на стойност 47 млн. евро (40 млн. паунда) беше финализирана още през март 2025 година, но играчът беше оставен да изиграе и миналия сезон в тима от Лисабон. От днес вече 19-годишният Кенда е на “Стамфорд Бридж” с договор до 2034 г.

Той е юноша на Спортинг и играе като халф-бек и е с по-силен ляв крак. Планът на “сините” е той да бъде част от мъжкия тим и да не бъде преотстъпван отново, но все пак финалната дума ще е на новия мениджър Чаби Алонсо.

“Развълнуван съм, че ще работя с новите си съотборници и с треньора Чаби Алонсо. Аз съм млад човек, който работи много упорито, и обичам да помагам на отбора“, заяви Кенда.

Талантът е роден в Гвинея-Бисау, но досега в юношеските формации е играл за Португалия.

За първия тим на Спортинг той вкара 9 гола и подаде за 17 други в 86 срещи.

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