Челси привлече един от големите италиански таланти, в Англия вече оформиха лицето на отбора при Алонсо

Челси финализира привличането на Марко Палестра, обявиха от клуба. Крайният защитник пристига на “Стамфорд Бридж” срещу 43 милиона паунда, които ще бъдат платени на Аталанта. Самият Палестра е подписал договор до лятото на 2033 година и се превръща в първото ново попълнение в ерата на Чаби Алонсо начело на клуба. 21-годишният десен халф-бек е смятан за един от най-големите таланти на италианския футбол в последно време, а привличането му е разтълкувано от медиите на Острова като знак, че бившият наставник на Реал Мадрид смята да гради отбор, който да играе в схема с трима бранители.
Именно по този начин Чаби Алонсо триумфира с титлата в Германия начело на Байер Леверкузен. На “Сантиаго Бернабеу” той бе принуден да използва по-често вариант с четирима в отбрана, който сякаш не му се отплати така добре, а Алонсо бе освободен в началото на януари. Палестра се присъединява към друго ново попълнение в лицето на Жовани Кенда от Спортинг (Лисабон), който бе договорен преди около година, но едва сега се присъединява към “сините”. Именно Кенда и Палестра се очаква да запълнят двата фланга, които са особено важни в схемата на Алонсо с трима бранители и халф-бекове.
Снимки: Gettyimages