Светкавичната реакция на Челси: Предизвиканата от Мареска раздяла провали сезона ни

Веднага след като Манчестър Сити обяви Енцо Мареска за своя нов наставник, от бившия му клуб Челси публикуваха изявление, обвинявайки го за преждевременната раздяла между двете страни навръх Нова година. Оттам също така оправдаха неуспешната си кампания именно с напускането на италианския специалист.

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“Челси признава, че сезон 2025/26 беше огромно разочарование за клуба и неговите привърженици. Голям фактор за това бяха промените, които клубът беше принуден да направи във връзка с треньорската позиция по коледните празници. Предвид скорошните развития, ние считаме за важно да обясним на нашите привърженици какво се случи и защо нашият бивш треньор напусна клуба на 1 януари 2026 г. През миналата есен клубът беше информиран от нашия бивш старши треньор, че може да има възможността да наследи Пеп Гуардиола в края на сезона. На нас ни стана ясно, че той имаше силно желание да наследи Гуардиола и че беше напълно отдаден на преследването на тази възможност въпреки факта, че беше обвързан с дългосрочен договор, който нямаше никакво право да прекрати.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 29, 2026

През декември 2025 г. нашият старши треньор неочаквано и ненадейно подаде оставка от своята позиция. Очевидно, ние се почувствахме предадени, тъй като решихме, че неговите глава и сърце бяха фокусирани върху други клуб и възможност, въпреки че той беше дошъл в Челси само година по-рано. Никой клуб не иска да смени старши треньора си по средата на сезона. Въпреки това, предвид неговото решение да не продължи да изпълнява отговорностите му до края на сезона, клубът нямаше друг избор, освен да защити своите играчи, фенове и емблема, приемайки неговата оставка. Предвид обстоятелствата и взаимното уважение между клубовете, беше постигнато конфиденциално споразумение с Манчестър Сити, което включва изплащането на компенсация. Също така беше сключено и конфиденциално споразумение с бившия ни старши треньор, според което той ще плати обезщетение. Гледайки напред към следващия сезон, в лицето на Чаби Алонсо ние имаме мениджър, който разполага с изключителен футболен интелект и е професионалист от най-висока почтеност. Той разполага с всички умения, за да донесе успеха, който привържениците на клуба заслужават и очакват”, гласи критичното изявление на Челси.

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Отговорът на самия Мареска също не закъсня, като той пое отговорност за своя избор и поднесе извиненията си за това. “В края на декември 2025 г. направих трудния избор да напусна Челси. Решението да си тръгна беше само мое. Оставката ми от Челси даде път на присъединяването ми към Манчестър Сити - клуб, който познавам добре. Развълнуван съм, че преминах в Манчестър Сити. Осъзнавам, че напускането ми от Челси предизвика разстройство в клуба и съжалявам за това. Това нито е било намерението ми, нито желанието ми. Всички в Челси се отнасяха добре с мен, като заедно постигнахме големи успехи и създадохме спомени, които винаги ще ценя. Благодарен съм на клуба, собствениците и феновете за предоставената възможност.”, гласи позицията на италианския треньор, за когото “гражданите” са платили 17 млн. паунда под формата на компенсация.

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Снимки: Gettyimages