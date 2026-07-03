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От Реал Мадрид с ново официално съобщение, този път за Енцо Фернандес

  • 3 юли 2026 | 11:47
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Реал Мадрид няма да привлича Енцо Фернандес. Това обяви „кралският клуб“ в официално изявление, което е в отговор на думите на неговия представител Хавиер Пасторе, който заяви, че „Мадрид харесва Енцо, а Енцо харесва Мадрид“. Тези коментари не са се харесали на ръководството на испанския гранд, което публикува съобщение, за да отрече всякакви преговори с играча.

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„Във връзка с появилите се през последните дни информации и изявления относно предполагаем интерес от страна на Реал Мадрид към играча Енцо Фернандес, клубът желае да заяви, че не е предприемал никакви действия, нито преки, нито косвени, насочени към привличането на споменатия футболист, и същевременно няма никакво намерение да осъществява подобна операция.“

Реал Мадрид иска да изрази своето най-голямо уважение към Енцо Фернандес, велик футболист, чиято кариера и качества са добре известни, както и към Челси, клуб, с който поддържаме отлични институционални отношения. Именно поради уважението, което заслужава клуб като Челси, и поради принципите на институционална лоялност, които винаги са ръководили действията на Реал Мадрид, клубът счита за необходимо категорично да опровергае спекулации, които са неоснователни и не отговарят на действителността. Реал Мадрид изразява съжаление, че въпреки яснотата на фактите и липсата на каквито и да било действия от страна на клуба, продължават да се разпространяват информации, които не съответстват на реалността и допринасят единствено за създаване на объркване сред феновете и за ненужно нанасяне на вреда на замесените клубове и лица.“

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В списъка на Моуриньо

Авторитетното издание "Марка" продължава да твърди, че Енцо Фернандес е бил един от играчите за халфовата линия в списъка на Жозе Моуриньо, който иска да подсили състава си с централен защитник и още един полузащитник. Аржентинецът от Челси и Матеус Фернандес са били предпочитаните варианти, но в крайна сметка нито един от двамата няма да се озове в „кралския клуб“. Първият беше отхвърлен от Мадрид, а вторият подписа с Тотнъм. Стойността и на двете операции се оценяваше на около 100 милиона евро. Самият Фернандес в момента е част от националния отбор на Аржентина на Световното първенство.

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(PR материал)

Снимки: Gettyimages

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