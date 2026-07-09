Караница прекъсна пресконференцията на звездата на Мароко

Любопитна, но и неприятна ситуация се разигра по време на пресконференцията на крилото Браим Диас преди днешния 1/4-финален сблъсък между Франция и Мароко.

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Докато звездата на “атласките лъвове” отговаряше на зададен въпрос, играчът беше прекъснат от караница между двама от присъстващите в залата. Единият от тях на няколко пъти повтори на висок глас, че е бил ударен от другия, макар и това да не се вижда от видеата от ситуацията. Оказа се, че до спора се е стигнало, тъй като журналист неволно закрил кадъра на оператор, докато вдигал ръка, за да зададе свой въпрос. В крайна сметка, човек от персонала на ФИФА се намеси, за да потуши конфронтацията. Диас пък прие всичко това с усмивка, макар и да забрави въпроса, на който отговаряше, заради разправията, на която стана свидетел.

Una rueda de prensa de Brahim Díaz terminó convirtiéndose en una escena totalmente inesperada. 😳



Mientras el delantero de Marruecos respondía las preguntas de los medios, un periodista mantenía la mano levantada para pedir el turno y, sin darse cuenta, bloqueó la toma de un… pic.twitter.com/DN66ScvtRl — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 9, 2026

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Снимки: Gettyimages