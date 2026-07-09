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Караница прекъсна пресконференцията на звездата на Мароко

  • 9 юли 2026 | 11:06
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Любопитна, но и неприятна ситуация се разигра по време на пресконференцията на крилото Браим Диас преди днешния 1/4-финален сблъсък между Франция и Мароко.

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Докато звездата на “атласките лъвове” отговаряше на зададен въпрос, играчът беше прекъснат от караница между двама от присъстващите в залата. Единият от тях на няколко пъти повтори на висок глас, че е бил ударен от другия, макар и това да не се вижда от видеата от ситуацията. Оказа се, че до спора се е стигнало, тъй като журналист неволно закрил кадъра на оператор, докато вдигал ръка, за да зададе свой въпрос. В крайна сметка, човек от персонала на ФИФА се намеси, за да потуши конфронтацията. Диас пък прие всичко това с усмивка, макар и да забрави въпроса, на който отговаряше, заради разправията, на която стана свидетел.

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Снимки: Gettyimages

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