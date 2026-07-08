Франция остава фаворит за световната титла, Аржентина изпадна от топ 3

Суперкомпютърът на британската аналитична компания „Опта“ направи нова прогноза за Мондиал 2026, като извади настоящия световен шампион Аржентина от челната тройка на основните претенденти за трофея.

Използваният алгоритъм показва, че най-голям шанс за триумф има отборът на Франция. Възможността „петлите“, водени от Дидие Дешан, да спечелят титлата се оценява на 27,62%. Това обаче представлява лек спад в сравнение с прогнозата преди осминафиналите, когато шансът им беше 28,89%.

На второ място в класацията е поставен тимът на Испания. Шансовете на европейските шампиони за световната купа са изчислени на 21,54%. Те отбелязаха значителен скок след елиминирането на Португалия, тъй като преди иберийското дерби възможността им за краен успех беше малко над 12%.

Топ 3 се допълва от Англия, чийто шанс да спечели първа световна титла от 60 години насам е 17,06%. Подобно на Испания, „трите лъва“ също повишиха значително шансовете си след осминафиналната фаза, преди която „Опта“ им отреждаше едва 8%.

Световният първенец Аржентина се нарежда на четвърта позиция с 15,9% вероятност да защити трофея си. Преди двубоя с Египет „гаучосите“ бяха вторият основен фаворит според суперкомпютъра с шанс от 16,32%.

Анализаторите от „Опта“ смятат, че евентуален триумф на някой от останалите четири отбора на четвъртфиналите – Норвегия, Мароко, Белгия и Швейцария – би бил огромна изненада. Техните шансове варират в диапазона между 3,5% и 6,5%.

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