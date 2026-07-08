Ето кои играчи „висят“ с жълти картони преди ¼-финалите на Мондиал 2026

Всеки един от осемте четвъртфиналиста на Световното първенство в Северна Америка има поне един играч, който ще бъде наказан за един мач, ако получи жълт картон в предстоящия двубой на своя тим.

Ето кои са всички ¼-финали на Мондиал 2026 и кога ще се изиграят те

Общият брой на играчите, които трябва да внимават в това отношение, е 17. С по четирима са Мароко и Англия, докато Швейцария е с трима, а Франция – с двама. Почти перфектни в този аспект са Испания, Норвегия, Белгия и Аржентина, които имат само по един футболист, който ще бъде санкциониран при втори жълт картон в турнира. Както е известно, картоните „се изчистват“ именно след ¼-финалната фаза, за да може играчите да не пропуснат малкия или големия финал на Мондиала.

World Cup Fact

17 Players that will feature in the Quarter Finals are on one Yellow card, meaning one more booking, and they're suspended for the next game.#StarTimesFIFAWC2026 pic.twitter.com/kVYPzhQjVa — StarTimes Nigeria (@StarTimes_Ng) July 8, 2026

Ето всички „висящи“ играчи с жълти картони преди ¼-финалите на Мондиал 2026:

Франция: Ману Коне и Майкъл Олисе

Мароко: Иса Диоп, Ашраф Хакими, Редуан Халал и Билал Ел Ханус

Испания: Феран Торес

Белгия: Брендън Мехеле

Норвегия: Антонио Нуса

Англия: Джуд Белингам, Нико О'Райли, Деклан Райс, Марк Геи

Аржентина: Гонсало Монтиел

Швейцария: Гранит Джака, Денис Закария, Миро Мюхайм

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Снимки: Gettyimages