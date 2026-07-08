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Ето кои играчи „висят“ с жълти картони преди ¼-финалите на Мондиал 2026

  • 8 юли 2026 | 14:05
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Всеки един от осемте четвъртфиналиста на Световното първенство в Северна Америка има поне един играч, който ще бъде наказан за един мач, ако получи жълт картон в предстоящия двубой на своя тим.

Ето кои са всички ¼-финали на Мондиал 2026 и кога ще се изиграят те
Ето кои са всички ¼-финали на Мондиал 2026 и кога ще се изиграят те

Общият брой на играчите, които трябва да внимават в това отношение, е 17. С по четирима са Мароко и Англия, докато Швейцария е с трима, а Франция – с двама. Почти перфектни в този аспект са Испания, Норвегия, Белгия и Аржентина, които имат само по един футболист, който ще бъде санкциониран при втори жълт картон в турнира. Както е известно, картоните „се изчистват“ именно след ¼-финалната фаза, за да може играчите да не пропуснат малкия или големия финал на Мондиала.

Ето всички „висящи“ играчи с жълти картони преди ¼-финалите на Мондиал 2026:

Франция: Ману Коне и Майкъл Олисе

Мароко: Иса Диоп, Ашраф Хакими, Редуан Халал и Билал Ел Ханус

Испания: Феран Торес

Белгия: Брендън Мехеле

Норвегия: Антонио Нуса

Англия: Джуд Белингам, Нико О'Райли, Деклан Райс, Марк Геи

Аржентина: Гонсало Монтиел

Швейцария: Гранит Джака, Денис Закария, Миро Мюхайм

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Снимки: Gettyimages

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