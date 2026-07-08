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Бруно Гимараеш: Пропуснатата дузпа ми причини най-голямата болка в живота ми

  • 8 юли 2026 | 12:19
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Бразилският национал Бруно Гимараеш определи пропуснатата от него дузпа в 1/8-финалния сблъсък от Копа Америка срещу Норвегия като „най-голямата болка“ в своята кариера. „Селесао“ отстъпи с 1:2, като единственият гол за тима бе дело на Неймар.

В емоционална публикация в социалната мрежа Инстаграм халфът на Нюкасъл сподели душевното си състояние и се извини на феновете. Неговият пропуск от бялата точка дойде при резултат 0:0, а впоследствие Бразилия бе елиминирана от турнира.

„Писах и трих това съобщение безброй пъти. Винаги съм бил тук в моментите на победа, затова е редно да не се крия и след загуба. Футболът, който ми е дал всичко, сега ми причини най-голямата болка в моя 28-годишен живот. Да пропусна дузпа и да отпаднем е трудно, тежко и болезнено, но това е поредното изпитание, което трябва да преодолея. Само аз знам през какво преминах. Сигурен съм, че колкото и да е тежко сега, и това ще отмине“, написа Гимараеш.

Той разкри и как семейството му е помогнало да намери утеха след тежкия момент: „Най-невероятното е, че когато се прибрах у дома след най-тъжния ден в живота ми, първото нещо, което децата ми казаха, беше: „Татко, кога ще играем с топка?“. Тогава осъзнах, че независимо от добрите или лошите дни, футболът остава любовта на живота ми.“

„Поемам отговорност, както винаги съм го правил. Много е тъжно, че всичко приключи по този начин, но само Господ знае защо. Мечтата ни не е свършила. Тя е жива в моето сърце и в сърцата на хиляди хора, които обичат страната ни. Сега е време за размисъл, да възстановя силите си със семейството и да се завърна по-силен“, завърши бразилецът.

След двубоя съотборникът му Винисиус Жуниор коментира, че треньорският щаб е определил предварително кой да изпълни евентуална дузпа в редовното време. Звездата на Реал Мадрид заяви, че е приел решението, тъй като личната му цел никога не е била да стане голмайстор на турнира.

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Снимки: Imago

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