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Ромарио за бразилски национал: Един ден ще ни радва, но сега беше ужасен

  • 7 юли 2026 | 17:36
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Ромарио, една от най-големите легенди на бразилския футбол, е известен с това, че почти никога не подбира думите си, когато говори за нападатели, а сега отправи остра критика към Ендрик след представянето му на Световното първенство, на което Бразилия приключи участието си още на осминафиналите след загуба от Норвегия. Легендарният шампион от 1994 г. подчерта, че вярва в огромния потенциал на 19-десетгодишния нападател, но пък смята, че възрастта не може да бъде извинение, когато се носи фланелката на националния отбор на Бразилия.

“ Харесвам Ендрик. Той ще бъде играч, който ще ни донесе много радост, но сега беше ужасен. Мнозина казват: „Ендрик е млад“. Не ме интересува, че е млад! Трябва да вкара този шибан гол. Млад, на средна възраст или стар, няма значение”, заяви Ромарио в своя разпознаваем стил.

Думите му предизвикаха бурни реакции в Бразилия, особено защото идват от човек, който през кариерата си е бил синоним на ефективност и решаване на най-големите мачове. Ромарио смята, че нападателят на националния отбор няма право на извинения, когато получи възможност на най-голямата футболна сцена.

Парадоксално, само няколко месеца по-рано, именно Ендрик в разговор с Ромарио призна, че най-много го плаши възможността да не бъде част от националния тим на Мондиала поради малкото игрово време в клуба. Тогава той подчерта, че участието на финалите е негова житейска мечта и често мисли за това.

На самото първенство Ендрик нямаше значителна роля в отбора на Карло Анчелоти. Той предимно влизаше от резервната скамейка, а срещу Норвегия пропусна сам срещу вратаря - при това още при 0:0.

Ромарио с вулгарно определение за нападателите на Бразилия
Ромарио с вулгарно определение за нападателите на Бразилия
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