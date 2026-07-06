Манчестър Юнайтед изчаква с финализирането на трансфера на Едерсон заради допълнителни прегледи

Манчестър Юнайтед все още не е обявил привличането на бразилския полузащитник Едерсон от Аталанта, тъй като „червените дяволи“ искат да оценят здравословното състояние на футболиста с втора серия медицински тестове на английска земя, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо в социалните мрежи.

„Червените дяволи“ постигнаха принципно споразумение както с настоящия клуб на играча – Аталанта, така и със самия футболист още преди няколко седмици.

Едерсон вече е преминал успешно първоначална серия от медицински тестове, преди да се присъедини към лагера на националния отбор на Бразилия за Световното първенство.

Очаква се бразилецът да пристигне в Англия за допълнителните прегледи, след което сделката да бъде официално потвърдена. Според информациите всички необходими документи по преминаването му в Манчестър Юнайтед вече са подготвени и очакват единствено финалните подписи.

🚨🇧🇷 Éderson now set for second medical in UK with Manchester United.



Crucial step ahead of proceeding with €45m package deal agreed 40 days ago with Atalanta but not signed yet.



🎥➕ https://t.co/0kuhMm5gJY pic.twitter.com/gx5JwQn6Rc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

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Снимки: Imago