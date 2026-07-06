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  3. Матеус Куня: Имахме усещането, че победата е близо, болката е огромна

Матеус Куня: Имахме усещането, че победата е близо, болката е огромна

  • 6 юли 2026 | 10:50
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Матеус Куня не скри разочарованието си след отпадането на Бразилия от Световното първенство. Нападателят призна, че "селесао" е усещал победата като нещо напълно постижимо, но е пропуснал своя шанс в решителните моменти в сблъсъка с Норвегия от 1/8-финалите на Световното.

„Мисля, че за много бразилци футболът е не само надежда, но и начин да избягат от ежедневните си проблеми и разочарования. Футболът носи огромна радост на нашия народ и знаем колко много може да промени живота на хората. Осъзнаваме тази отговорност и това наистина боли. Имахме чувството, че сме съвсем близо до успеха. През почти целия мач усещахме, че контролираме случващото се и че по един или друг начин ще спечелим. Да изпуснеш такава възможност е съкрушително, защото на Световно първенство получаваш само един шанс и никога не знаеш дали ще имаш още един", заяви нападателят на Манчестър Юнайтед.

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