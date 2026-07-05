Матеус отново скочи на вече уволнения Нагелсман

Легендата на германския футбол Лотар Матеус отправи остри нападки към вече бившия селекционер на Бундестима Юлиан Нагелсман, като изтъкна множество грешки в работата му.

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В своя колонка за вестник „Билд“, публикувана през уикенда, световният шампион от 1990 г. определи целия проект на Нагелсман като „огромен провал“. Според Матеус на отбора му е липсвало „лидерство на терена и качества в играта“, както и „солидна защита и добра отборна работа“.

„Цареше пълен хаос. Нагелсман допусна твърде много грешки със състава, тактиката и дори с избора на играчи за това Световно първенство. Липсваше му план "Б" и упорито се придържаше към своя подход. Той очевидно пренебрегваше добронамерените съвети както отвън, така и вътре в отбора. Треньорският му щаб се състоеше само от подчинени, които никога не му противоречаха“, коментира Матеус, който за кратко бе начело и на България преди повече от 15 години.

Бившият капитан на Байерн (Мюнхен) посочи и конкретен проблем в начина на комуникация на Нагелсман. „Той предпочита съобщенията в WhatsApp пред разговорите лице в лице. Това е практически немислимо за един треньор и лидер“, заяви критично Матеус.

Юлиан Нагелсман се оттегли от поста си след раноното отпадане на Германия от Мондиал 2026, дошло след загуба с дузпи от Парагвай на 1/16-финалите. Вече изглежда сигурно, че Юрген Клоп може да поеме четирикратните световни шампиони.

„Нещата биха изглеждали съвсем различно с него като треньор на националния отбор“, завърши Лотар Матеус по повод евентуалното назначение на бившият мениджър на Ливърпул.

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Снимки: Imago