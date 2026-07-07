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Ули Хьонес настоява световен шампион да заеме ръководна роля в германския футбол

  • 7 юли 2026 | 15:28
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Ули Хьонес настоява световен шампион да заеме ръководна роля в германския футбол

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес иска бившият световен шампион Пер Мертезакер да поеме роля в германския футбол.

Бивш шеф в Арсенал също заяви готовност да помага на Германия
Бивш шеф в Арсенал също заяви готовност да помага на Германия

Изглеждащият сигурен нов селекционер Юрген Клоп ще проведе разговори с Германската футболна федерация (DFB) за това да стане треньор на Германия след оставката на Юлиан Нагелсман след третото му поредно ранно отпадане от Световното първенство.

Шампионът от Мондиал 1974 Хьонес смята, че германският футбол се нуждае от повече нови ръководители, за да сложи край на дългата криза. Самият Мертезакер беше част от състава, спечелил титлата през 2014 година, като изкара осем години като директор на младежката академия на Арсенал.

По адрес на бившия централен защитник Хьонес заяви: „Всичко, което Пер Мертезакер казва по телевизията, е обмислено и обосновано. Той никога не обижда, но въпреки това остава критичен. Ако си прекарал осем години в Арсенал, значи имаш нещо специално в себе си – и точно това ни е нужно в момента.

Като бивш играч той има богат международен опит. Винаги е показвал колко добре може да работи с хора. И едно е сигурно: той никога не би приел тази длъжност заради парите, а защото го мотивира предизвикателството да изгради нещо и да го развива с ентусиазъм. Точно такива хора ни трябват в момента – хора, които са се издигнали благодарение на своята всеотдайност и са готови да полагат упорити усилия.“

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