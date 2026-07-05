Симон: Съперниците ще стават все по-добри

Унай Симон говори преди предстоящия 1/8-финален сблъсък между неговата Испания и тима на Португалия от Мондиал 2026. Двата тима се срещнаха миналата година по това време, когато "мореплавателите" надделяха във финала на турнира за Лигата на нациите, а испанският страж подчерта, че с неговите съотборници трябва да си вземат поуки тъкмо от въпросния сблъсък.

„Правим прогресивно Световно първенство и вярвам, че все още имаме много възможности за подобрение. трябва да се съсредоточим върху нашата игра, без да забравяме, че Португалия ни победи в Лигата на нациите. Знаем, че трябва да изиграем страхотен мач, без разсейване и да сме близо до нивото, което всички искаме. Трябва да коригираме грешките от мача в Лигата на нациите и да се опитаме да бъдем по-плавни в играта. Ключът може да бъде в това да продължим да пазим вратата си суха“, започна Симон.

La final de la Nations League, referencia para el partido del lunes pic.twitter.com/ZyKi5fbsUw — MARCA (@marca) July 4, 2026

Именно желязната защита на "ла фурия" е един от важните акценти в представянето на тима от началото на световните футболни финали в Северна Америка. Испанците така и не допуснаха попадение в четирите си мача до този момент, като Унай Симон запази мрежата си суха в трите мача от груповата фаза срещу Кабо Верде (0:0), Саудитска Арабия (4:0) и Уругвай (1:0).

„По-добре е да се изправим срещу Португалия след мача с Австрия, отколкото ако бяхме продължили по друг начин. Съперниците ще стават все по-добри, но ние сме в добра динамика. Дано продължим така до финала, но всеки мач е нова история. И ако ми отправят удари и ми вкарат три гола, ние да вкараме четири. Рекордът говори повече за отбора, отколкото за мен. Отборът е много горд от работата, която върши. Допускаме много малко положения“, каза Симон.

Освен това Симон изтъкна работата и качествата на останалите двама испански вратари Давид Рая и Жоан Гарсия, като ги оцени много високо.

„Ние сме най-доброто вратарско трио на Световното първенство, всеки би се справил добре срещу Португалия и вярвам, че рекордът щеше да бъде постигнат от всеки един от тях. Те тренират като животни и ние се учим от това. Съжителството ни е много здравословно, човешката група е много добра. Това е ключът в този спорт“, каза още Симон.

Една от големите заплахи от страна на Португалия ще бъде Кристиано Роналдо, който и на това Световно първенство има огромна роля в преден план за "мореплавателите". Това ще бъде и първото по-сериозно предизвикателство за стража в Северна Америка.

„Той не е същият като преди шест или седем години, когато беше в най-добрата си форма, но трябва да го държим далеч от наказателното поле. Кристиано е играч, който е решаващ, щом стъпи в наказателното поле. Във финала на Лигата на нациите той вкара единствената топка, която получи там. Той притежава завиден голов нюх и способност, които всеки от нас би искал да има в своя отбор“, завърши Симон.

Срещата между Испания и Португалия предстои на 6-и юли (понеделник) от 22:00 часа българско време.

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