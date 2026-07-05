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Симон: Съперниците ще стават все по-добри

  • 5 юли 2026 | 04:48
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Унай Симон говори преди предстоящия 1/8-финален сблъсък между неговата Испания и тима на Португалия от Мондиал 2026. Двата тима се срещнаха миналата година по това време, когато "мореплавателите" надделяха във финала на турнира за Лигата на нациите, а испанският страж подчерта, че с неговите съотборници трябва да си вземат поуки тъкмо от въпросния сблъсък.

„Правим прогресивно Световно първенство и вярвам, че все още имаме много възможности за подобрение. трябва да се съсредоточим върху нашата игра, без да забравяме, че Португалия ни победи в Лигата на нациите. Знаем, че трябва да изиграем страхотен мач, без разсейване и да сме близо до нивото, което всички искаме. Трябва да коригираме грешките от мача в Лигата на нациите и да се опитаме да бъдем по-плавни в играта. Ключът може да бъде в това да продължим да пазим вратата си суха“, започна Симон.

Именно желязната защита на "ла фурия" е един от важните акценти в представянето на тима от началото на световните футболни финали в Северна Америка. Испанците така и не допуснаха попадение в четирите си мача до този момент, като Унай Симон запази мрежата си суха в трите мача от груповата фаза срещу Кабо Верде (0:0), Саудитска Арабия (4:0) и Уругвай (1:0).

„По-добре е да се изправим срещу Португалия след мача с Австрия, отколкото ако бяхме продължили по друг начин. Съперниците ще стават все по-добри, но ние сме в добра динамика. Дано продължим така до финала, но всеки мач е нова история. И ако ми отправят удари и ми вкарат три гола, ние да вкараме четири. Рекордът говори повече за отбора, отколкото за мен. Отборът е много горд от работата, която върши. Допускаме много малко положения“, каза Симон.

Освен това Симон изтъкна работата и качествата на останалите двама испански вратари Давид Рая и Жоан Гарсия, като ги оцени много високо.

„Ние сме най-доброто вратарско трио на Световното първенство, всеки би се справил добре срещу Португалия и вярвам, че рекордът щеше да бъде постигнат от всеки един от тях. Те тренират като животни и ние се учим от това. Съжителството ни е много здравословно, човешката група е много добра. Това е ключът в този спорт“, каза още Симон.

Една от големите заплахи от страна на Португалия ще бъде Кристиано Роналдо, който и на това Световно първенство има огромна роля в преден план за "мореплавателите". Това ще бъде и първото по-сериозно предизвикателство за стража в Северна Америка.

„Той не е същият като преди шест или седем години, когато беше в най-добрата си форма, но трябва да го държим далеч от наказателното поле. Кристиано е играч, който е решаващ, щом стъпи в наказателното поле. Във финала на Лигата на нациите той вкара единствената топка, която получи там. Той притежава завиден голов нюх и способност, които всеки от нас би искал да има в своя отбор“, завърши Симон.

Срещата между Испания и Португалия предстои на 6-и юли (понеделник) от 22:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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