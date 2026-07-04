Фенове висяха по оградите, но не видяха Роналдо

Въпреки че фенове се катереха по оградите и се тълпяха около тренировъчната база на Португалия с надеждата да зърнат Кристиано Роналдо, суперзвездата остана във фитнеса и не тренира със съотборниците си в събота.

Португалският национален отбор се завърна на тренировъчното игрище в Торонто, за да започне подготовката си за осминафиналния сблъсък от Световното първенство срещу Испания. Двубоят идва след драматичната победа с 2:1 над Хърватия в четвъртък.

Отборът на Роберто Мартинес се стреми да достигне до четвъртфиналите на Световно първенство за втори пореден път в своята история.

Португалия победи Испания във финала на Лигата на нациите на УЕФА през 2025 година, но има само една победа в редовното време в последните си 12 срещи със своите съседи.

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