Фенове висяха по оградите, но не видяха Роналдо

Въпреки че фенове се катереха по оградите и се тълпяха около тренировъчната база на Португалия с надеждата да зърнат Кристиано Роналдо, суперзвездата остана във фитнеса и не тренира със съотборниците си в събота.
Португалският национален отбор се завърна на тренировъчното игрище в Торонто, за да започне подготовката си за осминафиналния сблъсък от Световното първенство срещу Испания. Двубоят идва след драматичната победа с 2:1 над Хърватия в четвъртък.
Отборът на Роберто Мартинес се стреми да достигне до четвъртфиналите на Световно първенство за втори пореден път в своята история.
Португалия победи Испания във финала на Лигата на нациите на УЕФА през 2025 година, но има само една победа в редовното време в последните си 12 срещи със своите съседи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google