Нуно Мендеш: Испания ще е най-трудният съперник

Защитникът на Португалия Нуно Мендеш знае, че тимът го чака тежка задача на осминафиналите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където ще се изправи срещу Испания.
“Ако можем да повторим резултата от финала в Лигата на нациите, ще бъде страхотно. Но това е различен мач и различен турнир. Ще подходим към Испания по същия начин, по който подхождаме към всеки мач в турнира”, заяви Мендеш. Португалците победиха Испания на финала в Лигата на нациите след дузпи, като срещата завърши 2:2 в редовното време.
“Знаем, че можем да играем малко по-добре от това, което показахме досега. Имаме способността да го направим. Знаем, че който загуби, си отива вкъщи. На хартия Испания е най-силният съперник, срещу който ще се изправим в турнира. Но когато започне мача, може да бъде трудно или може да бъде по-лесно”, допълни той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages