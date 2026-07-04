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Нуно Мендеш: Испания ще е най-трудният съперник

  • 4 юли 2026 | 20:28
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Защитникът на Португалия Нуно Мендеш знае, че тимът го чака тежка задача на осминафиналите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където ще се изправи срещу Испания.

“Ако можем да повторим резултата от финала в Лигата на нациите, ще бъде страхотно. Но това е различен мач и различен турнир. Ще подходим към Испания по същия начин, по който подхождаме към всеки мач в турнира”, заяви Мендеш. Португалците победиха Испания на финала в Лигата на нациите след дузпи, като срещата завърши 2:2 в редовното време.

“Знаем, че можем да играем малко по-добре от това, което показахме досега. Имаме способността да го направим. Знаем, че който загуби, си отива вкъщи. На хартия Испания е най-силният съперник, срещу който ще се изправим в турнира. Но когато започне мача, може да бъде трудно или може да бъде по-лесно”, допълни той.

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Снимки: Gettyimages

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