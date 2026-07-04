Нуно Мендеш: Испания ще е най-трудният съперник

Защитникът на Португалия Нуно Мендеш знае, че тимът го чака тежка задача на осминафиналите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където ще се изправи срещу Испания.

“Ако можем да повторим резултата от финала в Лигата на нациите, ще бъде страхотно. Но това е различен мач и различен турнир. Ще подходим към Испания по същия начин, по който подхождаме към всеки мач в турнира”, заяви Мендеш. Португалците победиха Испания на финала в Лигата на нациите след дузпи, като срещата завърши 2:2 в редовното време.

Against Spain, you ended up being named Man of the Match and also scored a goal.



What can Portugal take from that game, and what needs to be repeated for Portugal to win again and for you to perhaps once again be one of the standout players?



🇵🇹🗣 Nuno Mendes:



"If we could… pic.twitter.com/1R6VgzuvYl — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) July 4, 2026

“Знаем, че можем да играем малко по-добре от това, което показахме досега. Имаме способността да го направим. Знаем, че който загуби, си отива вкъщи. На хартия Испания е най-силният съперник, срещу който ще се изправим в турнира. Но когато започне мача, може да бъде трудно или може да бъде по-лесно”, допълни той.

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Снимки: Gettyimages