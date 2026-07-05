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Агире: Силата ни е в отборния дух, играчите оставиха егото си настрана

  • 5 юли 2026 | 11:30
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Селекционерът на Мексико Хавиер Агире заяви, че най-голямата им сила преди сблъсъка от осминафиналите срещу Англия на Световното първенство тази нощ „не е инерцията, домакинското предимство или индивидуалният талант, а сплотената съблекалня“.

Агире, подготвяйки Мексико за едно от най-големите им изпитания в турнира срещу отбора на Томас Тухел, каза, че представянето на неговия отбор е било оформено от играчи, готови да поставят колектива на първо място. „Избрахме футболисти, които не приоритизираха индивидуалния си талант, а вместо това го поставиха в служба на отбора; играчи, които оставиха егото си настрана и бяха скромни“, коментира Агире пред репортери.

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Треньорът на Мексико заяви, че манталитетът ще бъде решаващ срещу английския отбор, воден от нападателя Хари Кейн, когото той определи като силен и технически способен. „Те са много силен отбор физически, но също така играят добър футбол“, подчерта Агире, добавяйки, че английският капитан ще бъде пазен колективно, вместо просто да бъде оставен на централните защитници.

Хари Кейн е фигура от световна класа. Головете, които е вкарал за Тотнъм, Байерн (Мюнхен) и националния си отбор, са на топ играч. Ще се опитаме да се уверим, че той не се чувства комфортно на терена, когато поема топката, че винаги има някой върху него, така че да не може да гради играта“, обясни селекционерът.

В атака тимът ще разчита на опита на нападателя Раул Хименес, който е прекарал много години в Премиър лийг с Уулвърхамптън и Фулъм, като познава много от играчите, които ще се изправят срещу Мексико. „Раул е част от групата, помага на отбора, държи се като част от отбора. Няма отношение на звезда“, увери неговият треньор.

Самият Хименес каза пред репортерите, че мачът срещу Англия на „Ацтека“ ще бъде специален, но добави, че не е разменял съобщения с колегите си от Висшата лига преди двубоя. „Не съм им писал, защото не ги познавам толкова добре. Разменил съм си фланелки с няколко, но това е всичко. Това е мач, в който трябва да останем фокусирани от началото до края“, каза 35-годишният нападател, повтаряйки мнението на Агире, че сплотеността на отбора е била очевидна през целия турнир. „Мисля, че тази отдаденост беше очевидна във всеки мач. Е, наистина съм щастлив да бъда част от това“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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