Стана ясно каква цена е поставил Милан на Леао

От Милан ще искат сума в размер на 60-70 млн. евро от отборите, които искат да купят нападателя Рафаел Леао, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Трансферният експерт добавя, че бъдещето на португалския национал ще бъде решено след края на Мондиал 2026, когато ще има срещу между футболиста и клуба. Както е известно, след края на изминалия сезон се появиха няколко медийни изказвания на Леао, в които той призна, че има желание за ново предизвикателство в друг клуб. Оказа се обаче, че само Галатасарай проявява достатъчно сериозен интерес към него, а след назначаването на сънародника му Рубен Аморим начело на „росонерите“ се заговори, че все пак 27-годишният играч все пак може да остане на „Сан Сиро“.

🚨 Leao will have contacts with Milan after the World Cup to decide his future. In the case of putting him up for sale Milan’s evaluation for him is €60-70M



[@SkySport] pic.twitter.com/sU99YaRG6D — Milan Eye (@MilanEye) July 2, 2026

Леао прекара последните седем сезона в Милан, в които натрупа 291 мача с 80 гола и 65 асистенции. Освен това той спечели една титла на Серия "А" през 2022 г., когато беше избран и за Играч на сезона в италианския елит.

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Снимки: Gettyimages