Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Стана ясно каква цена е поставил Милан на Леао

Стана ясно каква цена е поставил Милан на Леао

  • 2 юли 2026 | 23:53
  • 1605
  • 3

От Милан ще искат сума в размер на 60-70 млн. евро от отборите, които искат да купят нападателя Рафаел Леао, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Трансферният експерт добавя, че бъдещето на португалския национал ще бъде решено след края на Мондиал 2026, когато ще има срещу между футболиста и клуба. Както е известно, след края на изминалия сезон се появиха няколко медийни изказвания на Леао, в които той призна, че има желание за ново предизвикателство в друг клуб. Оказа се обаче, че само Галатасарай проявява достатъчно сериозен интерес към него, а след назначаването на сънародника му Рубен Аморим начело на „росонерите“ се заговори, че все пак 27-годишният играч все пак може да остане на „Сан Сиро“.

Леао прекара последните седем сезона в Милан, в които натрупа 291 мача с 80 гола и 65 асистенции. Освен това той спечели една титла на Серия "А" през 2022 г., когато беше избран и за Играч на сезона в италианския елит.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

  • 2 юли 2026 | 23:28
  • 568
  • 0
Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

  • 2 юли 2026 | 23:02
  • 881
  • 4
Джоел Велтман напусна Брайтън

Джоел Велтман напусна Брайтън

  • 2 юли 2026 | 22:54
  • 950
  • 0
Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

  • 2 юли 2026 | 22:25
  • 2168
  • 0
Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

  • 2 юли 2026 | 22:13
  • 439
  • 0
Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

  • 2 юли 2026 | 22:02
  • 735
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

  • 2 юли 2026 | 23:58
  • 21596
  • 147
Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

  • 2 юли 2026 | 23:05
  • 58906
  • 56
Съставите на Португалия и Хърватия, Роналдо и Модрич са титуляри

Съставите на Португалия и Хърватия, Роналдо и Модрич са титуляри

  • 3 юли 2026 | 00:52
  • 751
  • 0
Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 39216
  • 26
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 23913
  • 24
Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 7506
  • 35