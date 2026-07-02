Златко Далич: Срещу Португалия ще бъде битка на халфовите линии

Селекционерът на Хърватия Златко Далич смята, че истинското действие в сблъсъка срещу Португалия от 1/16-финалите на Световното първенство ще се разгърне в средата на терена, където и двата тима могат да се похвалят със страхотни полузащитници. Срещата предстои тази нощ от 02:00 часа българско време.

Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

„Вярвам, че това ще бъде битка на полузащитници. Португалия има отлични играчи в халфовата линия. Тактически са много добри. В този мач всяка грешка ще бъде наказана“, заяви Далич на пресконференция в Торонто.

„Това е отбор, който иска да владее топката през цялото време. Имат малко слабости. И може по всяко време да създадат опасност“, каза още Златко Далич по повод тима на Португалия.

Мачът в Торонто може да послужи и като лебедова песен за най-опитни при съперниците - Лука Модрич и Кристиано Роналдо.

Вратарят на Хърватия Доминик Ливакович направи дипломатична оценка на двамата именити футболисти: „Има двама основни играчи, които свършиха страхотна работа. Убеден съм, че Лука ще продължи пътя си напред. Мога да говоря само положително и за двамата.“

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