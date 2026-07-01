Бернардо Силва: Лука Модрич е идол за мен

Португалският халф Бернардо Силва се изказа ласкаво за капитана на националния тим на Хърватия по футбол Лука Модрич, като го нарече „свой футболен идол и „огромно вдъхновение“ преди мача между двата отбора от 1/16-финалите на Световното първенство. Срещата предстои на 3 юли от 2:00 часа българско време. 40-годишният Модрич продължава да бъде сърцето на хърватския състав, който завърши втори на световните финали през 2018-а и трети през 2022 година.

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„Лука е идол за мен, не само заради начина, по който играе и остана на най-високо ниво, но и заради начина, по който се държи през цялата си кариера“, коментира Силва. „Той е огромно вдъхновение за мен и предполагам, че за почти всеки футболист. Наистина съм щастлив да видя, че дори на неговата възраст той все още се представя на толкова високо ниво. Имал съм късмета да играя срещу него много пъти. Всъщност поисках фланелката му след един от мачовете между Манчестър Сити и Реал Мадрид и наистина се радвам, че го направих. Това е една от най-специалните фланелки, които имам у дома. Пожелавам му всичко най-добро - само не след два дни, защото искаме да победим", каза още португалският национал.

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„Португалският футбол е много различен, защото клубовете често нямат финансовата сила да задържат най-добрите си играчи. Повечето от нас се състезават в чужбина. Играем в напълно различни лиги с много различни стилове на футбол. Адаптацията става трудна, особено защото нямаме толкова време заедно, колкото на клубно ниво... Тази адаптация винаги е била предизвикателство“, заяви Бернардо Силва и добави: „Международният футбол се разви изключително много през последното десетилетие. Всеки отбор е тактически организиран, физически подготвен и добре анализиран. Да печелиш футболни мачове на това ниво е изключително трудно.“

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Снимки: Gettyimages